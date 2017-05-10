Алексис уже демонстрирует прекрасную физическую форму и показывает всем кулачки. "Сегодня у нас с папой была ударная тренировка" - гласит подпись к фотографии.
Серена Уильямс показала свежее фото подросшей дочки
Сегодня, 21:43
Теннисистка Серена Уильямс впервые стала мамой три месяца назад.
Подписчики знаменитой спортсменки с нетерпением ждут новых снимков малышки Алексис - специально для них Серена и её супруг создали новый блог, который ведут от имени новорожденной. Именно на этой страничке на днях появился свежий кадр уже подросшей девочки.
Алексис уже демонстрирует прекрасную физическую форму и показывает всем кулачки. "Сегодня у нас с папой была ударная тренировка" - гласит подпись к фотографии.
Алексис уже демонстрирует прекрасную физическую форму и показывает всем кулачки. "Сегодня у нас с папой была ударная тренировка" - гласит подпись к фотографии.
← Кирстен Данст впервые станет мамой
Ключевые слова: Серена Уильямс
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Количество просмотров: 351
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com
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Автор фото: instagram, vk.com
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