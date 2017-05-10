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Серена Уильямс показала свежее фото подросшей дочки

Сегодня, 21:43
Теннисистка Серена Уильямс впервые стала мамой три месяца назад.

Серена Уильямс показала свежее фото подросшей дочки
Подписчики знаменитой спортсменки с нетерпением ждут новых снимков малышки Алексис - специально для них Серена и её супруг создали новый блог, который ведут от имени новорожденной. Именно на этой страничке на днях появился свежий кадр уже подросшей девочки.

Серена Уильямс показала свежее фото подросшей дочки


Алексис уже демонстрирует прекрасную физическую форму и показывает всем кулачки. "Сегодня у нас с папой была ударная тренировка" - гласит подпись к фотографии.

Серена Уильямс показала свежее фото подросшей дочки


Серена Уильямс показала свежее фото подросшей дочки


Серена Уильямс показала свежее фото подросшей дочки


Серена Уильямс показала свежее фото подросшей дочки


Серена Уильямс показала свежее фото подросшей дочки

← Кирстен Данст впервые станет мамой

Ключевые слова: Серена Уильямс

Количество просмотров: 351
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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