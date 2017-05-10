Серена Уильямс показала свежее фото подросшей дочки

Подписчики знаменитой спортсменки с нетерпением ждут новых снимков малышки Алексис - специально для них Серена и её супруг создали новый блог, который ведут от имени новорожденной. Именно на этой страничке на днях появился свежий кадр уже подросшей девочки.Алексис уже демонстрирует прекрасную физическую форму и показывает всем кулачки. "Сегодня у нас с папой была ударная тренировка" - гласит подпись к фотографии.