Ксения Бородина растрогала фанатов, обратившись к своей младшей дочери

Теоне исполнилось два года, в честь чего родители устроили ей сюрприз. В своем микроблоге Ксения опубликовала пост, обращенный к малышке, который растрогал ее подписчиков.«Тея, мы с папой совсем не ожидали, что ты окажешься такой энергичной дамой. Я всех детей судила по Марусе, и мне казалось, что все должны быть такие же спокойные и тихие девочки, но оказывается, нам с папой не хватало такого главаря. Прокурорчик ты наш. Мы все ходим дома по струнке. Ты очень крутая. Ты в два года хитрее всех нас взятых, а какая ты умная, потому что даже педиатр теряет дар речи, от такого количество стихотворений, которых ты знаешь в свои два годика. Любимая моя девочка, ты открыла меня, совсем с другой стороны, что из очень серьезной и строгой мамы я превратилась в маму, из который ты лепишь, что твоей душе угодно», - написала Ксения.Стоит отметить, что Бородина со своим мужем Курбаном Омаровым долгое время предпочитала скрывать дочку от внимания общественности, лишь недавно показав ее фотографию.