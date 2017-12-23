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Ксения Бородина растрогала фанатов, обратившись к своей младшей дочери

Сегодня, 11:56
Вчера, 22 декабря, день рождения праздновала младшая дочь бессменной ведущей телепроекта "Дом-2" Ксении Бородиной.

Ксения Бородина растрогала фанатов, обратившись к своей младшей дочери
Теоне исполнилось два года, в честь чего родители устроили ей сюрприз. В своем микроблоге Ксения опубликовала пост, обращенный к малышке, который растрогал ее подписчиков.

Ксения Бородина растрогала фанатов, обратившись к своей младшей дочери


«Тея, мы с папой совсем не ожидали, что ты окажешься такой энергичной дамой. Я всех детей судила по Марусе, и мне казалось, что все должны быть такие же спокойные и тихие девочки, но оказывается, нам с папой не хватало такого главаря. Прокурорчик ты наш. Мы все ходим дома по струнке. Ты очень крутая. Ты в два года хитрее всех нас взятых, а какая ты умная, потому что даже педиатр теряет дар речи, от такого количество стихотворений, которых ты знаешь в свои два годика. Любимая моя девочка, ты открыла меня, совсем с другой стороны, что из очень серьезной и строгой мамы я превратилась в маму, из который ты лепишь, что твоей душе угодно», - написала Ксения.

Стоит отметить, что Бородина со своим мужем Курбаном Омаровым долгое время предпочитала скрывать дочку от внимания общественности, лишь недавно показав ее фотографию.

Ксения Бородина растрогала фанатов, обратившись к своей младшей дочери

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Ключевые слова: Ксения Бородина

Количество просмотров: 4 017
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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