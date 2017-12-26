Надя Ручка впервые решилась показать лицо своего сына на фотографии

Надя и ее гражданский муж Денис решили назвать сына Львом. Теперь же молодые родители стараются как можно больше времени проводить со своим малышом, недавно же они даже решились посетить с ним вечеринку.Семья пришла на мероприятие, которое было организовано бизнесвумен Светланой Ермоловой. Надя поделилась в своем микроблоге фотографией, на которой позирует вместе с возлюбленным и сыном. Супруги выглядят очень счастливыми.