Семья пришла на мероприятие, которое было организовано бизнесвумен Светланой Ермоловой. Надя поделилась в своем микроблоге фотографией, на которой позирует вместе с возлюбленным и сыном. Супруги выглядят очень счастливыми.
Надя Ручка впервые решилась показать лицо своего сына на фотографии
Сегодня, 09:52
В конце лета в семье экс-участницы популярной группы "Блестящие" Нади Ручки случилось радостное событие, у нее родился первенец.
Надя и ее гражданский муж Денис решили назвать сына Львом. Теперь же молодые родители стараются как можно больше времени проводить со своим малышом, недавно же они даже решились посетить с ним вечеринку.
Семья пришла на мероприятие, которое было организовано бизнесвумен Светланой Ермоловой. Надя поделилась в своем микроблоге фотографией, на которой позирует вместе с возлюбленным и сыном. Супруги выглядят очень счастливыми.
Семья пришла на мероприятие, которое было организовано бизнесвумен Светланой Ермоловой. Надя поделилась в своем микроблоге фотографией, на которой позирует вместе с возлюбленным и сыном. Супруги выглядят очень счастливыми.
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Ключевые слова: Надя Ручка
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Количество просмотров: 3 133
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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