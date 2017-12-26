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Надя Ручка впервые решилась показать лицо своего сына на фотографии

Сегодня, 09:52
В конце лета в семье экс-участницы популярной группы "Блестящие" Нади Ручки случилось радостное событие, у нее родился первенец.

Надя Ручка впервые решилась показать лицо своего сына на фотографии
Надя и ее гражданский муж Денис решили назвать сына Львом. Теперь же молодые родители стараются как можно больше времени проводить со своим малышом, недавно же они даже решились посетить с ним вечеринку.

Надя Ручка впервые решилась показать лицо своего сына на фотографии


Семья пришла на мероприятие, которое было организовано бизнесвумен Светланой Ермоловой. Надя поделилась в своем микроблоге фотографией, на которой позирует вместе с возлюбленным и сыном. Супруги выглядят очень счастливыми.

Надя Ручка впервые решилась показать лицо своего сына на фотографии

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Ключевые слова: Надя Ручка

Количество просмотров: 3 133
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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