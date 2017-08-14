Криштиану Роналду опубликовал невероятно милое фото с младшими детьми

Блоги Криштиану и его возлюбленной Джорджины Родригес постоноянно обновляются всё новыми снимками очаровательных малышей. Напомним, что Роналду воспитывает троих детей от суррогатной матери, и совместную с Джорджиной дочку.На свежей фотографии футболист позирует с близнецами Евой и Матео, а младшую дочку Алану Мартину держит на руках.Снимок настолько покорил пользователей сети, что они буквально засыпали страничку Роналду восторженными комментариями, сам кадр уже набрал несколько миллионов лайков.