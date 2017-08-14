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Криштиану Роналду опубликовал невероятно милое фото с младшими детьми

Вчера, 23:08
Звездный футболист Криштиану Роналду недавно стал отцом в четвертый раз.

Криштиану Роналду опубликовал невероятно милое фото с младшими детьми
Блоги Криштиану и его возлюбленной Джорджины Родригес постоноянно обновляются всё новыми снимками очаровательных малышей. Напомним, что Роналду воспитывает троих детей от суррогатной матери, и совместную с Джорджиной дочку.

Криштиану Роналду опубликовал невероятно милое фото с младшими детьми


Криштиану Роналду опубликовал невероятно милое фото с младшими детьми


Криштиану Роналду опубликовал невероятно милое фото с младшими детьми


На свежей фотографии футболист позирует с близнецами Евой и Матео, а младшую дочку Алану Мартину держит на руках.

Криштиану Роналду опубликовал невероятно милое фото с младшими детьми


Снимок настолько покорил пользователей сети, что они буквально засыпали страничку Роналду восторженными комментариями, сам кадр уже набрал несколько миллионов лайков.

Криштиану Роналду опубликовал невероятно милое фото с младшими детьми

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Ключевые слова: Криштиану Роналду

Количество просмотров: 5 499
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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Криштиану Роналду опубликовал невероятно милое фото с младшими детьми Звездный футболист Криштиану Роналду недавно стал отцом в четвертый раз.
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