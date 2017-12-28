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Линда Евангелиста опубликовала фотографию новорожденной внучки

Сегодня, 09:47
На днях в семье известной топ-модели Линды Евангелисты случилось радостное событие, она впервые стала бабушкой.

Линда Евангелиста опубликовала фотографию новорожденной внучки
Своей радостью супермодель поделилась, опубликовав пост в микроблоге. А позже была размещена и фотография малышки. Девочка родилась еще 26 ноября, но об этом долгое время молодые родители предпочитали не распространяться.

Линда Евангелиста опубликовала фотографию новорожденной внучки


Малышка была рождена дочерью первого супруга модели Джеральда Мари. Роксана и ее муж Джейсон находятся на седьмом небе от счастья.

Напомним, что Линда была замужем за Джеральдом шесть лет, с 1987 по 1993 год. После этого она уже ни разу официально не регистрировала отношения.

Линда Евангелиста опубликовала фотографию новорожденной внучки

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Ключевые слова: Линда Евангелиста

Количество просмотров: 2 665
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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