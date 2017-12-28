Линда Евангелиста опубликовала фотографию новорожденной внучки

Своей радостью супермодель поделилась, опубликовав пост в микроблоге. А позже была размещена и фотография малышки. Девочка родилась еще 26 ноября, но об этом долгое время молодые родители предпочитали не распространяться.Малышка была рождена дочерью первого супруга модели Джеральда Мари. Роксана и ее муж Джейсон находятся на седьмом небе от счастья.Напомним, что Линда была замужем за Джеральдом шесть лет, с 1987 по 1993 год. После этого она уже ни разу официально не регистрировала отношения.