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Алсу со своей дочерью выступила перед зрителями

Сегодня, 12:58
Популярная певица Алсу является не только успешной исполнительницей, но и счастливой женой и многодетной мамой.

Алсу со своей дочерью выступила перед зрителями
До сих пор Алсу скрывает своего полуторагодовалого сына Рафаэля, но фотографии дочерей артистки не редко появляются в ее микроблоге. Недавно же на концерте "Рождественская песня года" Алсу вышла на сцену вместе с девятилетней дочерью Сафиной.

Алсу со своей дочерью выступила перед зрителями


Мама и дочка спели вместе песню, восхитив поклонников. Для выступления они выбрали похожего цвета наряды и вместе смотрелись очень мило.

Под опубликованной в микроблоге фотографией подписчики оставили восторженные комментарии.

Алсу со своей дочерью выступила перед зрителями

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Ключевые слова: Алсу

Количество просмотров: 3 536
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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