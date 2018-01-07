Алсу со своей дочерью выступила перед зрителями

До сих пор Алсу скрывает своего полуторагодовалого сына Рафаэля, но фотографии дочерей артистки не редко появляются в ее микроблоге. Недавно же на концерте "Рождественская песня года" Алсу вышла на сцену вместе с девятилетней дочерью Сафиной.Мама и дочка спели вместе песню, восхитив поклонников. Для выступления они выбрали похожего цвета наряды и вместе смотрелись очень мило.Под опубликованной в микроблоге фотографией подписчики оставили восторженные комментарии.