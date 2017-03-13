Курбан Омаров не торопится прекращать домашнее затворничество

По словам самого Курбана "и сидя дома можно зарабатывать миллионы", а к тем самым миллионам, которые приносят Омарову нахождение вне офиса, прибавилась учеба.Сегодня Омаров в своем блоге рассказал, чему обучается в стенах загородного дома."Вчера в новостях увидел, что наконец в стране всерьез заговорили о дистанционном образовании. Хорошо, что на этом акцентирует внимание лично президент. На мой взгляд это правильно, я в этом году плотно учусь в онлайне. Буквально два дня назад досмотрел оставшиеся вебинары по инвестициям в криптовалюты и блокчейн. Современные технологии шагнули сильно вперед – чтобы получать профильные знания не обязательно присутствовать в аудитории."- пишет он в своем блоге.Что ж, пожелаем предпринимателю как можно скорее ппроверить новые знания на деле. Ну, а пока этот момент не наступил, у Курбана есть подспорье в качестве Инстаграм, где он рекламрует одежду: