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Курбан Омаров не торопится прекращать домашнее затворничество

Сегодня, 18:23
Многие недоумевали, почему же Курбан Омаров забросил работу и всё больше времени проводит дома.

Курбан Омаров не торопится прекращать домашнее затворничество


По словам самого Курбана "и сидя дома можно зарабатывать миллионы", а к тем самым миллионам, которые приносят Омарову нахождение вне офиса, прибавилась учеба.

Курбан Омаров не торопится прекращать домашнее затворничество


Сегодня Омаров в своем блоге рассказал, чему обучается в стенах загородного дома.

Курбан Омаров не торопится прекращать домашнее затворничество


"Вчера в новостях увидел, что наконец в стране всерьез заговорили о дистанционном образовании. Хорошо, что на этом акцентирует внимание лично президент. На мой взгляд это правильно, я в этом году плотно учусь в онлайне. Буквально два дня назад досмотрел оставшиеся вебинары по инвестициям в криптовалюты и блокчейн. Современные технологии шагнули сильно вперед – чтобы получать профильные знания не обязательно присутствовать в аудитории."

- пишет он в своем блоге.

Курбан Омаров не торопится прекращать домашнее затворничество


Курбан Омаров не торопится прекращать домашнее затворничество


Что ж, пожелаем предпринимателю как можно скорее ппроверить новые знания на деле. Ну, а пока этот момент не наступил, у Курбана есть подспорье в качестве Инстаграм, где он рекламрует одежду:

Курбан Омаров не торопится прекращать домашнее затворничество


Курбан Омаров не торопится прекращать домашнее затворничество

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Ключевые слова: Курбан Омаров

Количество просмотров: 1 690
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com/zimamoscow

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