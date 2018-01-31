Супруга Дмитрия Маликова опубликовала первый снимок новорожденного сына

У супругов также подрастает дочь Стефания, которая обучается в университете. У Елены Маликовой есть еще одна дочь Ольга, которая родилась в 90-х, но о ней она редко вспоминает в интервью. На днях же в своем микроблоге Елена разместила фотографию маленького сына.«Я была в семье единственным ребенком. Любимым, умным, красивым, но единственным. Когда мне исполнилось 20, внезапно скончалась моя мама, потом папа. От ужаса случившегося меня спасла тогда моя, совсем еще малютка, дочь Оля. Просто потому, что она была. Через некоторое время моя жизнь резко поменялась: я встретила Диму, благодаря ему обрела прекрасную семью: он, его родители, сестра, бабушка, тети, племянник, наша чудесная дочь и сын... Семья - это команда! Где один - за всех и все - за одного! И чем больше молодых игроков в ней, тем она сильнее!» - разоткровенничалась в подписи к снимку женщина.Молодые родители решили пока не показывать лица своего малыша, поэтому на фото оно скрыто смайликом.