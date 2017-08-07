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Джессика Альба очаровала сеть свежим фото новорожденного сына

Вчера, 23:20
Сыну актрисы Джессики Альба сегодня исполнился один месяц.

Джессика Альба очаровала сеть свежим фото новорожденного сына
Совсем недавно 36-летняя Джессика Альба стала мамой в третий раз - на свет появился малыш Хэйес, получивший двойную фамилию от мамы и папы Кэша Уоррена - Альба Уоррен. Пара также воспитывает шестилетнюю дочку Хэвен и девятилетнюю Онор.

Джессика Альба очаровала сеть свежим фото новорожденного сына


Поклонники осыпали маму и мальчика восторженными комментариями и также отметили, что для своего совсем ещё юного возраста Хэйес уже обладает шикарной шевелюрой.

Джессика Альба очаровала сеть свежим фото новорожденного сына


Джессика Альба очаровала сеть свежим фото новорожденного сына


Джессика Альба очаровала сеть свежим фото новорожденного сына

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Ключевые слова: Джессика Альба

Количество просмотров: 871
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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