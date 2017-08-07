Поклонники осыпали маму и мальчика восторженными комментариями и также отметили, что для своего совсем ещё юного возраста Хэйес уже обладает шикарной шевелюрой.
Джессика Альба очаровала сеть свежим фото новорожденного сына
Вчера, 23:20
Сыну актрисы Джессики Альба сегодня исполнился один месяц.
Совсем недавно 36-летняя Джессика Альба стала мамой в третий раз - на свет появился малыш Хэйес, получивший двойную фамилию от мамы и папы Кэша Уоррена - Альба Уоррен. Пара также воспитывает шестилетнюю дочку Хэвен и девятилетнюю Онор.
Поклонники осыпали маму и мальчика восторженными комментариями и также отметили, что для своего совсем ещё юного возраста Хэйес уже обладает шикарной шевелюрой.
Поклонники осыпали маму и мальчика восторженными комментариями и также отметили, что для своего совсем ещё юного возраста Хэйес уже обладает шикарной шевелюрой.
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Ключевые слова: Джессика Альба
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Количество просмотров: 871
Автор: KatarinaПерейти в галерею
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Автор фото: instagram
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