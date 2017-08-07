Джессика Альба очаровала сеть свежим фото новорожденного сына

Совсем недавно 36-летняя Джессика Альба стала мамой в третий раз - на свет появился малыш Хэйес, получивший двойную фамилию от мамы и папы Кэша Уоррена - Альба Уоррен. Пара также воспитывает шестилетнюю дочку Хэвен и девятилетнюю Онор.Поклонники осыпали маму и мальчика восторженными комментариями и также отметили, что для своего совсем ещё юного возраста Хэйес уже обладает шикарной шевелюрой.