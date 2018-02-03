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Рози Хантингтон-Уайтли впервые поделилась фотографией семимесячного сына

Сегодня, 13:23
У Джейсона Стэтхема и его возлюбленной Рози Хантингтон-Уайтли летом прошлого года родился очаровательный сын.

Рози Хантингтон-Уайтли впервые поделилась фотографией семимесячного сына
Все это время Рози ни разу не показала своего малыша, предпочитая скрывать его от внимания общественности. На днях же знаменитость впервые разместила фото своего сына, хотя лица мальчика на снимке не видно.

Рози Хантингтон-Уайтли впервые поделилась фотографией семимесячного сына


«Когда ты находишься со своим малышом, то солнце светит независимо от погоды», - написала под фотографией Рози.

Стоит отметить, что нередко в Сети появляются слухи о второй беременности звезды, но пока что Рози и Джейсон не собираются во второй раз становиться родителями.

Рози Хантингтон-Уайтли впервые поделилась фотографией семимесячного сына

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Ключевые слова: Рози Хантингтон-Уайтли

Количество просмотров: 1 040
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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