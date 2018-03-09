На фотографиях Алиса сидит в окружении огромных букетов алых роз, на которых составлено ее имя. Малышка оценила подарок и буквально светится от счастья. Фолловеры не устают восхищаться трогательным отношением артиста к своей дочери.
Тимати трогательно поздравила дочку с праздником
Вчера, 19:45
Известный рэпер и бизнесмен Тимати является счастливым отцом, причем старается уделять дочке Алисе как можно больше своего свободного времени.
Изредка в микроблоге музыканта появляются фотографии ее любимой дочки, а недавние снимки растрогали поклонников артиста. На них Тимати показал, как поздравил свою дочку с 8 марта.
На фотографиях Алиса сидит в окружении огромных букетов алых роз, на которых составлено ее имя. Малышка оценила подарок и буквально светится от счастья. Фолловеры не устают восхищаться трогательным отношением артиста к своей дочери.
На фотографиях Алиса сидит в окружении огромных букетов алых роз, на которых составлено ее имя. Малышка оценила подарок и буквально светится от счастья. Фолловеры не устают восхищаться трогательным отношением артиста к своей дочери.
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Ключевые слова: Тимати
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Количество просмотров: 2 314
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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