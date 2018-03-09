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Тимати трогательно поздравила дочку с праздником

Вчера, 19:45
Известный рэпер и бизнесмен Тимати является счастливым отцом, причем старается уделять дочке Алисе как можно больше своего свободного времени.

Тимати трогательно поздравила дочку с праздником
Изредка в микроблоге музыканта появляются фотографии ее любимой дочки, а недавние снимки растрогали поклонников артиста. На них Тимати показал, как поздравил свою дочку с 8 марта.

Тимати трогательно поздравила дочку с праздником


Тимати трогательно поздравила дочку с праздником


На фотографиях Алиса сидит в окружении огромных букетов алых роз, на которых составлено ее имя. Малышка оценила подарок и буквально светится от счастья. Фолловеры не устают восхищаться трогательным отношением артиста к своей дочери.

Тимати трогательно поздравила дочку с праздником

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Ключевые слова: Тимати

Количество просмотров: 2 314
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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