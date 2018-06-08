Мария Шумакова опровергла слухи о том, что стала мамой

На снимке звезда сериала "Сладкая жизнь" позирует с коляской. В результате поклонники посчитали, что Мария стала мамой и начали ее поздравлять с рождением ребенка. На это актриса ответила в довольно жесткой форме.«Про коляски, child-free и прочие путешествия… Почитала ваши комментарии под постом с детской коляской. Отвечаю. Я не жду ребенка и даже не планирую, пока. Уверена, что милый бэбик не может помешать карьере: куча примеров, когда актрисы снимались до родов в кино, а потом сразу же бежали в кадр, через несколько дней после. Это скорее про ответственность. Пока я готова нести ее только за себя. Хочется путешествовать, изучать мир и людей. На все вопросы, что «скоро 30», просто не отвечаю.Во-первых, медицина шагнула широко вперед — ЭКО, суррогатное материнство и прочие радости жизни позволяют стать мамой тогда, когда ты к этому действительно готова. На мой взгляд, это революция в жизни женщины, если несколько десятков лет женщина руководствовалась биологическими часами в области семейной жизни, теперь — исключительно своим желанием и готовностью. По-моему это дико круто!Про child-free, знаю массу женщин, которые прожили свою жизнь, так и не подарив никому жизнь. И счастливы, и прекрасно себя чувствуют. Планета, между прочим, довольно-таки перенаселена, а потому ждать от каждой женщины потомство, как минимум, самонадеянно!» — заявила Шумакова.Несмотря на довольно резкую форму ответа подписчики актрисы поблагодарили ее за столь развернутое высказывание.