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Мистическая связь Марата Башарова с сыном удивляет его жену

Сегодня, 11:58
Летом 2016 года избранница известного актера Марата Башарова Елизавета Шевыркова подарила ему очаровательного сына Марселя.

Мистическая связь Марата Башарова с сыном удивляет его жену
Влюбленные не любят распространяться о своей личной жизни, но недавно Елизавета сделала исключение. Она опубликовала в своем микроблоге пост, в котором рассказала о невероятной связи Марата и Марселя.

Мистическая связь Марата Башарова с сыном удивляет его жену


«Я из тех Мам, которые культивируют понятие отца... Я с первого дня после рождения говорила Марселю: «это Папа, па - па...». Мне очень хотелось, чтобы они были близки друг к другу. Мой муж присутствовал на родах, и как мне кажется это в них обоих породило безумную связь. Как бы мне не хотелось, я сдерживала все свои порыва коршуна и жажду научить, как правильно. И вот сейчас, есть у меня такое прекрасное свободное время, когда Марсель с Маратом проводят вдвоём, и я им не нужна... Релакс», — поведала женщина.

Стоит отметить, что в прошлом году пара узаконила свои отношения, торжество прошло в узком кругу друзей.

Мистическая связь Марата Башарова с сыном удивляет его жену

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Ключевые слова: Марат Башаров

Количество просмотров: 1 560
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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