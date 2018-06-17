Мистическая связь Марата Башарова с сыном удивляет его жену

Влюбленные не любят распространяться о своей личной жизни, но недавно Елизавета сделала исключение. Она опубликовала в своем микроблоге пост, в котором рассказала о невероятной связи Марата и Марселя.«Я из тех Мам, которые культивируют понятие отца... Я с первого дня после рождения говорила Марселю: «это Папа, па - па...». Мне очень хотелось, чтобы они были близки друг к другу. Мой муж присутствовал на родах, и как мне кажется это в них обоих породило безумную связь. Как бы мне не хотелось, я сдерживала все свои порыва коршуна и жажду научить, как правильно. И вот сейчас, есть у меня такое прекрасное свободное время, когда Марсель с Маратом проводят вдвоём, и я им не нужна... Релакс», — поведала женщина.Стоит отметить, что в прошлом году пара узаконила свои отношения, торжество прошло в узком кругу друзей.