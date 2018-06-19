Брэд Питт рад долгожданным встречам с детьми

В итоге актер смог отметить День отца с сыновьями и дочерьми в Лондоне. Долгое время Анджелина препятствовала встречам детей с их отцом. Тепер же по решению суда она сама может лишиться родительских прав, если продолжить также поступать."Для детей очень болезненно и вредно не поддерживать отношения с отцом", - говорится в постановлении суда.Чтобы не возникло никаких проблем, суд расписал время, в течение которого Брэд может проводить время с детьми, причем теперь эти встречи стали более частыми, чем раньше.