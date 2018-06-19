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Брэд Питт рад долгожданным встречам с детьми

Сегодня, 09:43
Некоторое время назад суд постановил не мешать актрисе Анджелине Джоли видеться своим детям с отцом Брэдом Питтом.

Брэд Питт рад долгожданным встречам с детьми
В итоге актер смог отметить День отца с сыновьями и дочерьми в Лондоне. Долгое время Анджелина препятствовала встречам детей с их отцом. Тепер же по решению суда она сама может лишиться родительских прав, если продолжить также поступать.

Брэд Питт рад долгожданным встречам с детьми


"Для детей очень болезненно и вредно не поддерживать отношения с отцом", - говорится в постановлении суда.

Чтобы не возникло никаких проблем, суд расписал время, в течение которого Брэд может проводить время с детьми, причем теперь эти встречи стали более частыми, чем раньше.

Брэд Питт рад долгожданным встречам с детьми

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Ключевые слова: Брэд Питт, Анджелина Джоли

Количество просмотров: 2 496
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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