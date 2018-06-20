Оскана Акиньшина опубликовала фотографию подросшей дочери

В настоящее время Оксана счастлива со своим гражданским супругом Арчилом Геловани, от которого у нее двое детей, 5-летний сын Константин и годовалая дочь Эмми. Недавно же актриса опубликовала редкий снимок малышки, вызвав умиление своих поклонников.«Люббббббооовьььь», — написала под фотографией Акиньшина.Стоит отметить, что актриса долгое время не показывала дочь общественности, впервые представив ее в мае в совместной фотосессии для журнала ОК!