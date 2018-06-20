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Оскана Акиньшина опубликовала фотографию подросшей дочери

Сегодня, 13:01
Известная актриса Оксана Акиньшина является многодетной мамой, у нее подрастают трое детей.

Оскана Акиньшина опубликовала фотографию подросшей дочери
В настоящее время Оксана счастлива со своим гражданским супругом Арчилом Геловани, от которого у нее двое детей, 5-летний сын Константин и годовалая дочь Эмми. Недавно же актриса опубликовала редкий снимок малышки, вызвав умиление своих поклонников.

Оскана Акиньшина опубликовала фотографию подросшей дочери


«Люббббббооовьььь», — написала под фотографией Акиньшина.

Стоит отметить, что актриса долгое время не показывала дочь общественности, впервые представив ее в мае в совместной фотосессии для журнала ОК!

Оскана Акиньшина опубликовала фотографию подросшей дочери

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Ключевые слова: Оксана Акиньшина

Количество просмотров: 624
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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