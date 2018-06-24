Ксения Собчак рассказала, почему до сих пор не показала сына

У Ксении и ее супруга Максима Виторгана подрастает маленький сын Платон, которому полтора года. Собчак до сих пор не показала лица своего наследника и в недавнем интервью рассказала, почему же общественность до сих пор не познакомилась с Платоном.«Я не показываю ребенка исключительно из соображений безопасности, а не из-за религиозных соображений. Я, слава богу, не суеверный человек. Более того, мы вне религии — и я, и мой муж. Я не ставлю геотег своего дома, у меня определенные правила пользования инстаграмом, мои враги часто на это попадаются. Я никогда не пощу фотки оттуда, где я нахожусь. Часто делаю это с задержкой. Люди говорят: «Как же? Мы же видели тебя сегодня там-то и там-то». Я и сториз делаю очень редко», - поведала Собчак.Телеведущая призналась, что супруг старается ее во всем поддерживать, и в вопросах воспитания сына он с ней солидарен.