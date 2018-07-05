Наташа Ионова разместила редкий снимок старшей дочери

В семье подрастают две очаровательные дочки, Лидия и Вера. Наташа часто публикует новые фотографии из повседневной жизни, но вот дочек показывает редко. На днях же она решила исправить эту ситуацию и разместила фото старшей дочери с отцом.«Это Ваша! Красотулька!», «Ну не всем же в семье быть на маму похожим, от отца тоже что-то достаться должно», «Прикольные», — комментируют фото пользователи Сети.По мнению фанатов, девочка очень похожа на папу, а вот младшая дочь растет копией мамы.