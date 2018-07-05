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Наташа Ионова разместила редкий снимок старшей дочери

Сегодня, 13:02
Популярная певица Наташа Ионова, более известная под псевдонимом Глюкоза, уже на протяжении двенадцати лет счастлива в браке с супругом, бизнесменом Александром Чистяковым.

Наташа Ионова разместила редкий снимок старшей дочери
В семье подрастают две очаровательные дочки, Лидия и Вера. Наташа часто публикует новые фотографии из повседневной жизни, но вот дочек показывает редко. На днях же она решила исправить эту ситуацию и разместила фото старшей дочери с отцом.

Наташа Ионова разместила редкий снимок старшей дочери


«Это Ваша! Красотулька!», «Ну не всем же в семье быть на маму похожим, от отца тоже что-то достаться должно», «Прикольные», — комментируют фото пользователи Сети.

По мнению фанатов, девочка очень похожа на папу, а вот младшая дочь растет копией мамы.

Наташа Ионова разместила редкий снимок старшей дочери

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Ключевые слова: Наташа Ионова

Количество просмотров: 1 664
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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