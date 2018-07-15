Певец Таркан принимает поздравления с рождением первенца

И вот на днях, 12 июля, у исполнителя родился первый ребенок, дочь Лия. Счастливый отец поспешил поделиться своей радостью с фанатами и опубликовал фотографию малышки, но ее лицо показывать не стал.«Родилась наша дочь Лия. Она стала солнцем в нашей жизни. Я не знаю, как описать свои эмоции», — написал под снимком артист.Напомним, что супруги поженились почти два года назад после пяти лет отношений.