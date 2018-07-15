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Певец Таркан принимает поздравления с рождением первенца

Сегодня, 10:39
Зимой этого года 43-летний певец Таркан сообщил поклонникам радостную новость, поведав, что его жена Пынар Дилек находится в интересном положении.

Певец Таркан принимает поздравления с рождением первенца
И вот на днях, 12 июля, у исполнителя родился первый ребенок, дочь Лия. Счастливый отец поспешил поделиться своей радостью с фанатами и опубликовал фотографию малышки, но ее лицо показывать не стал.

Певец Таркан принимает поздравления с рождением первенца


«Родилась наша дочь Лия. Она стала солнцем в нашей жизни. Я не знаю, как описать свои эмоции», — написал под снимком артист.

Напомним, что супруги поженились почти два года назад после пяти лет отношений.

Певец Таркан принимает поздравления с рождением первенца

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Ключевые слова: Таркан

Количество просмотров: 1 911
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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