Певец Таркан принимает поздравления с рождением первенца

Зимой этого года 43-летний певец Таркан сообщил поклонникам радостную новость, поведав, что его жена Пынар Дилек находится в интересном положении.
И вот на днях, 12 июля, у исполнителя родился первый ребенок, дочь Лия. Счастливый отец поспешил поделиться своей радостью с фанатами и опубликовал фотографию малышки, но ее лицо показывать не стал.
«Родилась наша дочь Лия. Она стала солнцем в нашей жизни. Я не знаю, как описать свои эмоции», — написал под снимком артист.
Напомним, что супруги поженились почти два года назад после пяти лет отношений.
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