Дарья Мельникова перестала скрывать беременность





Не так давно стало известно, что супруга Артура Смольянинова Дарья Мельникова беременна и сейчас она это подтвердила.

В её инстаграм появилась забавная фотография. Здесь Даша поддерживает уже довольно внушительный живот у входа в отделении гинекологии. Это фото она подписала словами: «По улицам ходила большая крокодила.



Наверное, Дарья все же погорячилась. Здесь на крокодила она совсем не похожа.





Количество просмотров: 5 668 Ключевые слова: Дарья Мельникова Количество просмотров: 5 668





Автор фото: instagram



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