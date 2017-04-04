В её инстаграм появилась забавная фотография. Здесь Даша поддерживает уже довольно внушительный живот у входа в отделении гинекологии. Это фото она подписала словами: «По улицам ходила большая крокодила.
Наверное, Дарья все же погорячилась. Здесь на крокодила она совсем не похожа.
Дарья Мельникова перестала скрывать беременность
Вчера, 11:32
Не так давно стало известно, что супруга Артура Смольянинова Дарья Мельникова беременна и сейчас она это подтвердила.
← Дочка Джоли и Питта окончательно стала мальчиком Нюша сняла в клипе своего, еще не рожденного ребенка →
Ключевые слова: Дарья Мельникова
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Количество просмотров: 5 668
Автор: LiliПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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