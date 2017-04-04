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Дарья Мельникова перестала скрывать беременность

Вчера, 11:32
Не так давно стало известно, что супруга Артура Смольянинова Дарья Мельникова беременна и сейчас она это подтвердила.

Дарья Мельникова перестала скрывать беременность
В её инстаграм появилась забавная фотография. Здесь Даша поддерживает уже довольно внушительный живот у входа в отделении гинекологии. Это фото она подписала словами: «По улицам ходила большая крокодила.

Наверное, Дарья все же погорячилась. Здесь на крокодила она совсем не похожа.

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Ключевые слова: Дарья Мельникова

Количество просмотров: 5 668
Автор: Lili

Автор фото: instagram

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