День рождения дочери Анастасия Волочкова закончила интимным ужином с Игорем Вдовиным

Когда бывший муж приходит на день рождения дочери, в этом нет ничего удивительного, но в этот раз Анастасия Волочкова сияла, как девочка, публикуя фотографии Игоря Вдовина.

Комментируя одну из них она, даже высказала уверенность, что он переосмыслил все произошедшее в их жизни и даже написала «мы ваместе».Ну, а закончилось все ужином на двоих. Учитывая, что Вдовин не так давно расстался со своей женой Варей Демидовой , можно предположить, что бывшие супруги забыли все плохое и решили попробовать начать все сначала.