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День рождения дочери Анастасия Волочкова закончила интимным ужином с Игорем Вдовиным

Вчера, 16:01
Когда бывший муж приходит на день рождения дочери, в этом нет ничего удивительного, но в этот раз Анастасия Волочкова сияла, как девочка, публикуя фотографии Игоря Вдовина.

День рождения дочери Анастасия Волочкова закончила интимным ужином с Игорем Вдовиным
Комментируя одну из них она, даже высказала уверенность, что он переосмыслил все произошедшее в их жизни и даже написала «мы ваместе».

День рождения дочери Анастасия Волочкова закончила интимным ужином с Игорем Вдовиным


Ну, а закончилось все ужином на двоих. Учитывая, что Вдовин не так давно расстался со своей женой Варей Демидовой , можно предположить, что бывшие супруги забыли все плохое и решили попробовать начать все сначала.

День рождения дочери Анастасия Волочкова закончила интимным ужином с Игорем Вдовиным

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Ключевые слова: Анастасия Волочкова, Игорь Вдовин

Количество просмотров: 4 433
Автор: Lili

Автор фото: instagram

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День рождения дочери Анастасия Волочкова закончила интимным ужином с Игорем Вдовиным Когда бывший муж приходит на день рождения дочери, в этом нет ничего удивительного, но в этот раз Анастасия Волочкова сияла, как девочка, публикуя фотографии Игоря Вдовина.
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