Однако накануне фотографам удалось таки запечатлеть новоиспеченных родителей и их дитя на прогулке в Нью-Йорке. Западные издания сообщают, что для 48-летней Вайс и 50-летнего Крейга ребенок стал настоящим счастьем и подарком свыше.
Фотографы сделали первое фото новорожденной дочки Дэниела Крейга и Рэйчел Вайс
Вчера, 22:13
Актерская пара Дэниел Крейг и Рэйчел Вайс стали родителями в начале сентября.
У Дэниела и Рэйчел есть дети от предыдущих браков - 26-летняя дочь и 12-летний сын соответственно. Новорожденная малышка стала их первым совместным ребенком. Хоть с момента её появления на свет и прошёл почти месяц, имя девочки до сих пор остается загадкой. Снимков малышки также никто не видел.
Однако накануне фотографам удалось таки запечатлеть новоиспеченных родителей и их дитя на прогулке в Нью-Йорке. Западные издания сообщают, что для 48-летней Вайс и 50-летнего Крейга ребенок стал настоящим счастьем и подарком свыше.
Однако накануне фотографам удалось таки запечатлеть новоиспеченных родителей и их дитя на прогулке в Нью-Йорке. Западные издания сообщают, что для 48-летней Вайс и 50-летнего Крейга ребенок стал настоящим счастьем и подарком свыше.
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Ключевые слова: Дэниел Крейг, Рэйчел Вайс
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Количество просмотров: 1 521
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: people.com, zimbio.com, pagesix.com, thenewsto.com
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Автор фото: people.com, zimbio.com, pagesix.com, thenewsto.com
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