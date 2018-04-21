Фотографы сделали первое фото новорожденной дочки Дэниела Крейга и Рэйчел Вайс

У Дэниела и Рэйчел есть дети от предыдущих браков - 26-летняя дочь и 12-летний сын соответственно. Новорожденная малышка стала их первым совместным ребенком. Хоть с момента её появления на свет и прошёл почти месяц, имя девочки до сих пор остается загадкой. Снимков малышки также никто не видел.Однако накануне фотографам удалось таки запечатлеть новоиспеченных родителей и их дитя на прогулке в Нью-Йорке. Западные издания сообщают, что для 48-летней Вайс и 50-летнего Крейга ребенок стал настоящим счастьем и подарком свыше.