Алла Пугачева родила троих детей от Владимира Кузьмина

Более того, Алла Борисовна родила от Кузьмина троих детей, но ни одного не стала воспитывать. Старшую дочку они отдали в детский дом, где-то у Черного моря, а вот судьба остальных двух детей ей не известно.
Конечно, все это похоже на бред сумасшедшего. С чего бы двум состоятельным и популярным артистам, не скрывающим свои отношения, вот так отказываться от своих детей. Ну, а если дети были настолько нежеланны, то всегда можно было прерывать беременность.
Так что, после этой истории вполне можно ждать «детей Кузьмина и Пугачевой», которые косяком повалят на шоу, чтобы установить своё родство.
Источник папарацци.ру