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Алла Пугачева родила троих детей от Владимира Кузьмина

Сегодня, 11:00
Бывшая супруга Владимира Кузьмина Татьяна уверяет, что Алла Пугачева родила в отношениях с Владимиром Кузьминым троих детей.

Алла Пугачева родила троих детей от Владимира Кузьмина
Такие откровения Татьяны прозвучали в программе ДНК на НТВ. Экс супруга Владимира Кузьмина уверяет, что её 13-летний брак с музыкантом распался, как раз из-за Пугачевой.

Более того, Алла Борисовна родила от Кузьмина троих детей, но ни одного не стала воспитывать. Старшую дочку они отдали в детский дом, где-то у Черного моря, а вот судьба остальных двух детей ей не известно.

Алла Пугачева родила троих детей от Владимира Кузьмина


Конечно, все это похоже на бред сумасшедшего. С чего бы двум состоятельным и популярным артистам, не скрывающим свои отношения, вот так отказываться от своих детей. Ну, а если дети были настолько нежеланны, то всегда можно было прерывать беременность.

Так что, после этой истории вполне можно ждать «детей Кузьмина и Пугачевой», которые косяком повалят на шоу, чтобы установить своё родство.

Алла Пугачева родила троих детей от Владимира Кузьмина


Источник папарацци.ру

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Ключевые слова: Алла Пугачева, Владимир Кузьмин

Количество просмотров: 5 824
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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