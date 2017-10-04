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Ксения Бородина коротает дни без мужа в жутких муках

Сегодня, 12:50
Из-за большого числа неприятных комментарием, телеведущая Дом-2 Ксения Бородина в последнее время старалась не делиться в Инстаграм чем-то личным.

Ксения Бородина коротает дни без мужа в жутких муках
Но она не смогла сдержаться, вчера прилетев на Сейшелы.

С собой Ксения взяла старшую дочку Марусю, у которой, кстати, должны были уже закончиться школьные каникулы. Хотя, давайте честно, кто бы не взял своего ребенка в теплые края, если была бы возможность отдохнуть.

Ксения Бородина коротает дни без мужа в жутких муках


Так вот Ксения жалуется, что очень сильно скучает по домашним:

"3 счастливых дня, было у меня. На самом деле, я когда без своей семьи, как без рук. Хорошо хоть одна моя доченька со мной полетела, вторая вчера сильно возмущалась, почему ее не взял. Когда лечу без мужа, депрессия начинается уже за 2 дня, начинаю ходить за ним хвостиком. Он вечно удивляется, что за приступы любви вдруг меня настигли))) без семьи всегда плохо, это самое важное что есть у нас в жизни"

- пишет Ксюша, но главная проблема впереди.

Ксения Бородина коротает дни без мужа в жутких муках


"Ещё стала жутко бояться самолетов, никогда не было фобии, всегда спокойно ложилась спать, даже могла забыть пристегнуться, а сейчас от каждого неровного движения просыпаюсь, начинается паника, все время начинаю гнобить себя, зачем села в этот самолёт, оно мне надо было ((( жду пятницу, хотя только вчера прилетела)))) скучаю"

- признается Бородина.

Если аэрофобия перерастет в проблему, то Ксюша лишится возможности не только летать на Сейшелы, но и вести мероприятия там, куда её приглашают, покупая билеты на самолет. А корпоративы, как известно, весомая часть заработка у артистов и ведущих, просто они предпочитают об этом не рассказывать в Инстаграм, чтобы не "светить" лица и фамилии тех, кто способен выложить "кругленькую" сумму за звезду на своем празднике.

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Ключевые слова: Ксения Бородина

Количество просмотров: 5 720
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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