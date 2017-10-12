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Певица Нюша заговорила о дате зачатия

Сегодня, 10:16
Певица Нюша находится на заключительных месяцах беременности. Именно сейчас ей надо быть в состоянии спокойствия и радости.

Певица Нюша заговорила о дате зачатия
Но в итоге артистка каждый день читает негативные комментарии:

"Мне вот интересно, как вы считаете, мамам во время беременности стоит/не стоит читать Инстаграм)? А точнее комментарии под своими же беременными/воздушными постами)))? Потому что читая свои, я, конечно, привыкла реагировать с глубокой самоиронией))) но, думаю, что далеко не все будущие мамы готовы в этот период воспринимать фразы в стиле: «сколько можно, когда ты уже родишь»; «ты чё 2 года как беременна» (хотя если верить прессе уже все 3) Или: «вот слониха» , почему сразу не бегемот? ))), фантазии не хватает, развивайте))) может вы надеетесь выведать, как меня сейчас называет муж)? Уровень такта,конечно, зашкаливает. И зачем вы делаете вид, что знаете дату зачатия. Все та же пресса была вам в помощь)???"

- пишет Нюша в своем блоге.

Певица Нюша заговорила о дате зачатия


При этом все эти люди создают вполне приятное впечатление... на первый взгляд:

"Печально, что заходя на аккаунты, я вижу на первый взгляд вроде бы нормальных людей... ничего не предвещает, как говорится, беды...
Искренне надеюсь, что невоспитанных людей будет меньше в нашем мире с каждым днём, ну не зря же люди придумали школы, университеты и академии. Ну, а тех, кто пока не перешёл из стадии развития «неандерталец», прошу простить за чс"
- добавляет артистка.

Нюша, откажитесь на пару месяцев от телефона, хейтеры никуда не денутся, а здоровье малыша дороже.

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Ключевые слова: Нюша

Количество просмотров: 2 028
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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