Рози Хантингтон-Уайтли показала подросшего сына

Невеста актера Джейсона Стэтхэма Рози Хантингтон-Уайтли порадовала подписчиков своей личной странички потрясающей фотографией с годовалым сыном Джеком. Модель смело можно назвать одной из самых стильных звездных мам, и, конечно, нельзя не отметить её идеальную стройную фигуру.После появления малыша Рози и Джейсон стали проводить больше времени дома. Однако нельзя забывать и о работе, к которой модель вернулась спустя совсем немного времени после родов - это, по словам Рози, помогло ей быстро вернуть былую форму.