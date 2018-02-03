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Рози Хантингтон-Уайтли показала подросшего сына

Вчера, 21:28
Модель Рози Хантингтон-Уайтли обновила блог милым снимком с сыном.

Рози Хантингтон-Уайтли показала подросшего сына
Невеста актера Джейсона Стэтхэма Рози Хантингтон-Уайтли порадовала подписчиков своей личной странички потрясающей фотографией с годовалым сыном Джеком. Модель смело можно назвать одной из самых стильных звездных мам, и, конечно, нельзя не отметить её идеальную стройную фигуру.

Рози Хантингтон-Уайтли показала подросшего сына


Рози Хантингтон-Уайтли показала подросшего сына


После появления малыша Рози и Джейсон стали проводить больше времени дома. Однако нельзя забывать и о работе, к которой модель вернулась спустя совсем немного времени после родов - это, по словам Рози, помогло ей быстро вернуть былую форму.

Рози Хантингтон-Уайтли показала подросшего сына


Рози Хантингтон-Уайтли показала подросшего сына


Рози Хантингтон-Уайтли показала подросшего сына

← Джорджина Родригес неожиданно стала блондинкой

Ключевые слова: Рози Хантингтон-Уайтли, Джейсон Стэтхэм

Количество просмотров: 3 302
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, hola.com, upi.com

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