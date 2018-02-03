После появления малыша Рози и Джейсон стали проводить больше времени дома. Однако нельзя забывать и о работе, к которой модель вернулась спустя совсем немного времени после родов - это, по словам Рози, помогло ей быстро вернуть былую форму.
Рози Хантингтон-Уайтли показала подросшего сына
Вчера, 21:28
Модель Рози Хантингтон-Уайтли обновила блог милым снимком с сыном.
Невеста актера Джейсона Стэтхэма Рози Хантингтон-Уайтли порадовала подписчиков своей личной странички потрясающей фотографией с годовалым сыном Джеком. Модель смело можно назвать одной из самых стильных звездных мам, и, конечно, нельзя не отметить её идеальную стройную фигуру.
После появления малыша Рози и Джейсон стали проводить больше времени дома. Однако нельзя забывать и о работе, к которой модель вернулась спустя совсем немного времени после родов - это, по словам Рози, помогло ей быстро вернуть былую форму.
После появления малыша Рози и Джейсон стали проводить больше времени дома. Однако нельзя забывать и о работе, к которой модель вернулась спустя совсем немного времени после родов - это, по словам Рози, помогло ей быстро вернуть былую форму.
← Джорджина Родригес неожиданно стала блондинкой
Ключевые слова: Рози Хантингтон-Уайтли, Джейсон Стэтхэм
Количество просмотров: 3 302
Количество просмотров: 3 302
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, hola.com, upi.com
Поделись с друзьями:
Автор фото: instagram, hola.com, upi.com
Поделись с друзьями:
Загрузка...
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Рози Хантингтон-Уайтли показала подросшего сына Модель Рози Хантингтон-Уайтли обновила блог милым снимком с сыном.
Джорджина Родригес неожиданно стала блондинкой Возлюбленная футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес показала новый образ.
65-летняя Ирина Понаровская удивила поклонников своим новым имиджем Певица Ирина Понаровская кардинально изменила свой образ.
Аните Цой провели операцию по удалению одного из внутренних органов Певица Анита Цой перенесла операцию в одной из столичных больниц.
Загрузка...