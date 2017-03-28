Нюша впервые стала мамой и показала фото малыша

28-летняя исполнительница Нюша и её супруг 38-летний Игорь Сивов празднуют появление первого совместного малыша (у Сивова уже есть двое детей от предыдущего брака). О счастливом событии звезда рассказала сама в личном блоге, разместив трогательное фото младенца с подписью: "Наш ангелочек".Имя девочки пока остается загадкой, а поклонники Нюши уже начали делать шуточные ставки на возможное имя малышки. Напомним, что первые сообщения о романе певицы и генерального советника президента Международной федерации студенческого спорта появились около трёх лет назад.