Имя девочки пока остается загадкой, а поклонники Нюши уже начали делать шуточные ставки на возможное имя малышки. Напомним, что первые сообщения о романе певицы и генерального советника президента Международной федерации студенческого спорта появились около трёх лет назад.
Нюша впервые стала мамой и показала фото малыша
Вчера, 19:43
Певица Нюша родила первенца.
28-летняя исполнительница Нюша и её супруг 38-летний Игорь Сивов празднуют появление первого совместного малыша (у Сивова уже есть двое детей от предыдущего брака). О счастливом событии звезда рассказала сама в личном блоге, разместив трогательное фото младенца с подписью: "Наш ангелочек".
Имя девочки пока остается загадкой, а поклонники Нюши уже начали делать шуточные ставки на возможное имя малышки. Напомним, что первые сообщения о романе певицы и генерального советника президента Международной федерации студенческого спорта появились около трёх лет назад.
Имя девочки пока остается загадкой, а поклонники Нюши уже начали делать шуточные ставки на возможное имя малышки. Напомним, что первые сообщения о романе певицы и генерального советника президента Международной федерации студенческого спорта появились около трёх лет назад.
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Ключевые слова: Нюша
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Количество просмотров: 9 542
Автор: KatarinaПерейти в галерею
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