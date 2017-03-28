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Нюша впервые стала мамой и показала фото малыша

Вчера, 19:43
Певица Нюша родила первенца.

Нюша впервые стала мамой и показала фото малыша
28-летняя исполнительница Нюша и её супруг 38-летний Игорь Сивов празднуют появление первого совместного малыша (у Сивова уже есть двое детей от предыдущего брака). О счастливом событии звезда рассказала сама в личном блоге, разместив трогательное фото младенца с подписью: "Наш ангелочек".

Нюша впервые стала мамой и показала фото малыша


Нюша впервые стала мамой и показала фото малыша


Имя девочки пока остается загадкой, а поклонники Нюши уже начали делать шуточные ставки на возможное имя малышки. Напомним, что первые сообщения о романе певицы и генерального советника президента Международной федерации студенческого спорта появились около трёх лет назад.

Нюша впервые стала мамой и показала фото малыша


Нюша впервые стала мамой и показала фото малыша

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Ключевые слова: Нюша

Количество просмотров: 9 542
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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