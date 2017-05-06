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24-летняя блогер Ksuniak подробно рассказала про выплаты беременным в 2018 году

Вчера, 12:38
24-летняя Инстаграмщица по имени Ксения ждёт появления на свет своего первенца. В данный момент Ксения на 39-ой неделе беременности и будет рожать в роддоме 4 при ГКБ им. Виноградова.

24-летняя блогер Ksuniak подробно рассказала про выплаты беременным в 2018 году
На днях Ксения с мужем Петей поделились сразу двумя семейными фотосессиями.

24-летняя блогер Ksuniak подробно рассказала про выплаты беременным в 2018 году


24-летняя блогер Ksuniak подробно рассказала про выплаты беременным в 2018 году


Но еще большее внимание и интерес читатели блога Ксюши проявили к её записям про выплаты беременных и родивших в 2018 году.

24-летняя блогер Ksuniak подробно рассказала про выплаты беременным в 2018 году


"Выплаты на ребенка. Часть 1.

Пожалуй, один из самых полезных постов. Весь не уместился в один, поэтому разбила на две части.

Подробно изучали с Петей эту тему, подготавливаем по каждой выплате пакет документов, чтобы сразу понимать возможность получения. Уверена, что многим эта информация будет очень полезна, поэтому и сохраняйте себе.
Все выплаты делятся на федеральные и региональные, единовременные и ежемесячные (необходимо подтверждать каждый год - приносить актуальный пакет документов, чтобы подтвердить статус). В первой части рассмотрю только одну федеральную. Полный перечень всех федеральных выплат в карусели. Региональных намного больше и там все немного сложнее

Единовременное пособие при рождении ребенка.

Условия: предоставляется всем независимо от их социального статуса и уровня семейного дохода

Размер: 16759 руб. 09 коп. Обратиться за оформлением пособия необходимо не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка по месту работы матери или отца ребенка"

24-летняя блогер Ksuniak подробно рассказала про выплаты беременным в 2018 году


24-летняя блогер Ksuniak подробно рассказала про выплаты беременным в 2018 году


"Выплаты на ребенка. Часть 2.

Региональные, доступные только в Москве.

Сразу говорю, что здесь мы выделили для себя ТОЛЬКО те выплаты, на которые именно мы можем рассчитывать после рождения первого ребенка. В Москве их очень много, в основном они распространяются на малоимущие, многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами. Важно: внимательно читать все условия, тщательно проверять, подходите ли вы под них.

Единовременная компенсационная выплата при рождении и усыновлении.

Условия: положена всем без исключения семьям, проживающим в столице. Материальный достаток, возраст родителей, получение других выплат во внимание не принимаются.

Размер: 5 500 р - на первенца.

Дополнительное единовременное пособие молодым родителям - другими словами «лужковские выплаты» молодым семьям.

Условия: семьи, в которых возраст обоих родителей не достиг 30 лет, имеют право на дополнительную выплату в связи с рождением или усыновлением малыша. Это детское пособие на ребенка в Москве предоставляется на каждого из детей в семье, родившихся до момента, пока кому-либо из родителей не исполнится 30 лет.

Размер: определяется величиной ПМ на момент рождения ребенка. Меняется ежеквартально. На первенца рассчитывается как 5 величин ПМ на душу населения (примерно 80 800 руб. на 1 января 2018 года).

Ежемесячные выплаты при рождении первого ребенка, до 1.5 летнего возраста ребёнка.

Условия: Они предназначены нуждающимся семьям, в которых доход на каждого члена не превышает полуторный прожиточный минимум (ПМ) для трудоспособных, установленный за 2 квартал предыдущего года (такой ПМ в Москве за 2-й квартал 2017 г. составляет 18742 р, в полуторном размере — 28113 р).

Размер: в размере прожиточного минимума, в Москве он составляет 14252 р - детский ПМ за 2-й квартал 2017-го, года.

Ежемесячное пособие на ребенка до 18 лет.

Условия: эта выплата у нас пока под вопросом. Она предоставляется малоимущим семьям, в которых среднедушевой доход меньше, чем предусмотрено ежегодно устанавливаемыми нормами – пока не поняла, как узнать эту норму. Может кто-то из вас в курсе этой нормы на данный момент?

Размер: 10 000 руб. — на детей 0-3 лет.".

24-летняя блогер Ksuniak подробно рассказала про выплаты беременным в 2018 году


24-летняя блогер Ksuniak подробно рассказала про выплаты беременным в 2018 году


Кстати, мама Ксении тоже многодетная мама. В её семье пятеро детей.

24-летняя блогер Ksuniak подробно рассказала про выплаты беременным в 2018 году


24-летняя блогер Ksuniak подробно рассказала про выплаты беременным в 2018 году


Источник фото и информации:
instagram.com/ksuniak
instagram.com/enot_family

Фотографы:
instagram.com/zaletaevva
instagram.com/merkulova_foto

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Ключевые слова: молодые мамы, популярные семейные блогеры в Инстаграм

Количество просмотров: 4 030
Автор: Mysha

Автор фото: инстаграм

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