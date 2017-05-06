24-летняя блогер Ksuniak подробно рассказала про выплаты беременным в 2018 году

На днях Ксения с мужем Петей поделились сразу двумя семейными фотосессиями.Но еще большее внимание и интерес читатели блога Ксюши проявили к её записям про выплаты беременных и родивших в 2018 году."Выплаты на ребенка. Часть 1.Пожалуй, один из самых полезных постов. Весь не уместился в один, поэтому разбила на две части.Подробно изучали с Петей эту тему, подготавливаем по каждой выплате пакет документов, чтобы сразу понимать возможность получения. Уверена, что многим эта информация будет очень полезна, поэтому и сохраняйте себе.Все выплаты делятся на федеральные и региональные, единовременные и ежемесячные (необходимо подтверждать каждый год - приносить актуальный пакет документов, чтобы подтвердить статус). В первой части рассмотрю только одну федеральную. Полный перечень всех федеральных выплат в карусели. Региональных намного больше и там все немного сложнееЕдиновременное пособие при рождении ребенка.Условия: предоставляется всем независимо от их социального статуса и уровня семейного доходаРазмер: 16759 руб. 09 коп. Обратиться за оформлением пособия необходимо не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка по месту работы матери или отца ребенка""Выплаты на ребенка. Часть 2.Региональные, доступные только в Москве.Сразу говорю, что здесь мы выделили для себя ТОЛЬКО те выплаты, на которые именно мы можем рассчитывать после рождения первого ребенка. В Москве их очень много, в основном они распространяются на малоимущие, многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами. Важно: внимательно читать все условия, тщательно проверять, подходите ли вы под них.Единовременная компенсационная выплата при рождении и усыновлении.Условия: положена всем без исключения семьям, проживающим в столице. Материальный достаток, возраст родителей, получение других выплат во внимание не принимаются.Размер: 5 500 р - на первенца.Дополнительное единовременное пособие молодым родителям - другими словами «лужковские выплаты» молодым семьям.Условия: семьи, в которых возраст обоих родителей не достиг 30 лет, имеют право на дополнительную выплату в связи с рождением или усыновлением малыша. Это детское пособие на ребенка в Москве предоставляется на каждого из детей в семье, родившихся до момента, пока кому-либо из родителей не исполнится 30 лет.Размер: определяется величиной ПМ на момент рождения ребенка. Меняется ежеквартально. На первенца рассчитывается как 5 величин ПМ на душу населения (примерно 80 800 руб. на 1 января 2018 года).Ежемесячные выплаты при рождении первого ребенка, до 1.5 летнего возраста ребёнка.Условия: Они предназначены нуждающимся семьям, в которых доход на каждого члена не превышает полуторный прожиточный минимум (ПМ) для трудоспособных, установленный за 2 квартал предыдущего года (такой ПМ в Москве за 2-й квартал 2017 г. составляет 18742 р, в полуторном размере — 28113 р).Размер: в размере прожиточного минимума, в Москве он составляет 14252 р - детский ПМ за 2-й квартал 2017-го, года.Ежемесячное пособие на ребенка до 18 лет.Условия: эта выплата у нас пока под вопросом. Она предоставляется малоимущим семьям, в которых среднедушевой доход меньше, чем предусмотрено ежегодно устанавливаемыми нормами – пока не поняла, как узнать эту норму. Может кто-то из вас в курсе этой нормы на данный момент?Размер: 10 000 руб. — на детей 0-3 лет.".Кстати, мама Ксении тоже многодетная мама. В её семье пятеро детей.Источник фото и информации:instagram.com/ksuniakinstagram.com/enot_familyФотографы:instagram.com/zaletaevvainstagram.com/merkulova_foto