В свежем интервью 39-летняя исполнительница призналась, что мечтает стать мамой в третий раз и хочет подарить своему возлюбленному дочку. Сам же Валерий Меладзе ранее утверждал, что он будет невероятно счастлив как появлению сына, так и появлению дочки.
Альбина Джанабаева готовится к появлению дочки
Сегодня, 04:18
Певица Альбина Джанабаева поделилась своими планами на будущее.
Напомним, что звездная пара Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе воспитывает двоих сыновей - 14-летнего Константина и 4-летнего Луку. У Валерия Меладзе также есть три дочери от предыдущего брака.
В свежем интервью 39-летняя исполнительница призналась, что мечтает стать мамой в третий раз и хочет подарить своему возлюбленному дочку. Сам же Валерий Меладзе ранее утверждал, что он будет невероятно счастлив как появлению сына, так и появлению дочки.
В свежем интервью 39-летняя исполнительница призналась, что мечтает стать мамой в третий раз и хочет подарить своему возлюбленному дочку. Сам же Валерий Меладзе ранее утверждал, что он будет невероятно счастлив как появлению сына, так и появлению дочки.
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Ключевые слова: Альбина Джанабаева, Валерий Меладзе
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Количество просмотров: 10 517
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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