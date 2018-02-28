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Альбина Джанабаева готовится к появлению дочки

Сегодня, 04:18
Певица Альбина Джанабаева поделилась своими планами на будущее.

Альбина Джанабаева готовится к появлению дочки
Напомним, что звездная пара Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе воспитывает двоих сыновей - 14-летнего Константина и 4-летнего Луку. У Валерия Меладзе также есть три дочери от предыдущего брака.

Альбина Джанабаева готовится к появлению дочки


В свежем интервью 39-летняя исполнительница призналась, что мечтает стать мамой в третий раз и хочет подарить своему возлюбленному дочку. Сам же Валерий Меладзе ранее утверждал, что он будет невероятно счастлив как появлению сына, так и появлению дочки.

Альбина Джанабаева готовится к появлению дочки


Альбина Джанабаева готовится к появлению дочки

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Ключевые слова: Альбина Джанабаева, Валерий Меладзе

Количество просмотров: 10 517
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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