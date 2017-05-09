Певица Yaxana (Оксана Яковлева) не смогла выносить третьего ребёнка





Оксана Яковлева, она же певица Yaxana, прославилась своими танцами на МКАД, когда перекрыла движение и якобы создала пробку.

За такой проступок Оксана отправилась за решётку.











Но в итоге отделалась штрафом, так как суд не усмотрел сильного проступка в деяниях Яковлевой.

Более того на момент ареста девушка ждала третьего ребёнка, о чем позже рассказывала в репортаже телеканалу "Москва 24".







Но потом в Stories Оксана снимала, как сидит в баре и пьёт глинтвейн. После рассказывала, что они с мужем погуляли так, что у него болит голова, а у Оксаны не болит, так как она пила качественные напитки.



Правда, после Яковлева исполняла танцы на шесте, рассказывая о том, что всё еще ждёт малыша:



























Но, к сожалению, в последствии Оксана подтвердила, что на нервной почве у неё случился выкидыш, и беременность сохранить не удалось.



"Оксана, ты ведь беременна?"



- спрашивали подписчики в сети.



"Я могу наверно иметь свои личные секреты, которые рассказывать на все общее не хочу. Надеюсь на понимание"



- написала Оксана.



"С чего вы вообще взяли, что она беременна?"



- "проснулись" другие.



"У женщины ещё на нервном срыве часто беременность не сохраняется... Но кричать об этом на весь Инстаграм не считаю нужным. Думаю таким не хвастаются!"



- закрыла тему Яковлева.

Yaxana



Количество просмотров: 3 900 Ключевые слова: Оксана Яковлева Количество просмотров: 3 900





Автор фото: Инстаграм



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