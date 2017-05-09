За такой проступок Оксана отправилась за решётку.
Но в итоге отделалась штрафом, так как суд не усмотрел сильного проступка в деяниях Яковлевой.
Более того на момент ареста девушка ждала третьего ребёнка, о чем позже рассказывала в репортаже телеканалу "Москва 24".
Но потом в Stories Оксана снимала, как сидит в баре и пьёт глинтвейн. После рассказывала, что они с мужем погуляли так, что у него болит голова, а у Оксаны не болит, так как она пила качественные напитки.
Правда, после Яковлева исполняла танцы на шесте, рассказывая о том, что всё еще ждёт малыша:
Но, к сожалению, в последствии Оксана подтвердила, что на нервной почве у неё случился выкидыш, и беременность сохранить не удалось.
"Оксана, ты ведь беременна?"
- спрашивали подписчики в сети.
"Я могу наверно иметь свои личные секреты, которые рассказывать на все общее не хочу. Надеюсь на понимание"
- написала Оксана.
"С чего вы вообще взяли, что она беременна?"
- "проснулись" другие.
"У женщины ещё на нервном срыве часто беременность не сохраняется... Но кричать об этом на весь Инстаграм не считаю нужным. Думаю таким не хвастаются!"
- закрыла тему Яковлева.
Певица Yaxana (Оксана Яковлева) не смогла выносить третьего ребёнка
Сегодня, 13:24
Оксана Яковлева, она же певица Yaxana, прославилась своими танцами на МКАД, когда перекрыла движение и якобы создала пробку.
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Ключевые слова: Оксана Яковлева, Yaxana
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Автор: MyshaПерейти в галерею
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