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Певица Yaxana (Оксана Яковлева) не смогла выносить третьего ребёнка

Сегодня, 13:24
Оксана Яковлева, она же певица Yaxana, прославилась своими танцами на МКАД, когда перекрыла движение и якобы создала пробку.

Певица Yaxana (Оксана Яковлева) не смогла выносить третьего ребёнка
За такой проступок Оксана отправилась за решётку.





Но в итоге отделалась штрафом, так как суд не усмотрел сильного проступка в деяниях Яковлевой.
Более того на момент ареста девушка ждала третьего ребёнка, о чем позже рассказывала в репортаже телеканалу "Москва 24".



Но потом в Stories Оксана снимала, как сидит в баре и пьёт глинтвейн. После рассказывала, что они с мужем погуляли так, что у него болит голова, а у Оксаны не болит, так как она пила качественные напитки.

Правда, после Яковлева исполняла танцы на шесте, рассказывая о том, что всё еще ждёт малыша:













Но, к сожалению, в последствии Оксана подтвердила, что на нервной почве у неё случился выкидыш, и беременность сохранить не удалось.

"Оксана, ты ведь беременна?"

- спрашивали подписчики в сети.

"Я могу наверно иметь свои личные секреты, которые рассказывать на все общее не хочу. Надеюсь на понимание"

- написала Оксана.

"С чего вы вообще взяли, что она беременна?"

- "проснулись" другие.

"У женщины ещё на нервном срыве часто беременность не сохраняется... Но кричать об этом на весь Инстаграм не считаю нужным. Думаю таким не хвастаются!"

- закрыла тему Яковлева.

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Ключевые слова: Оксана Яковлева, Yaxana

Количество просмотров: 3 900
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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Певица Yaxana (Оксана Яковлева) не смогла выносить третьего ребёнка Оксана Яковлева, она же певица Yaxana, прославилась своими танцами на МКАД, когда перекрыла движение и якобы создала пробку.
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