Известная ведущая, мама 4-ых детей Ирина Шадрина сбежала из России

В Инстаграм Ирины чаще всего можно встретить фото на фоне моря, пляж, природу и мужа, которого она игриво называет "своим парнем, с которым хотела бы сбежать на свидание".Ирина не появляется на телевидении и всё время уделяет семье.Два дня назад её старший сын Дима отметил 13-летние. В этот день Ирина писала в блоге:"13 лет назад 20-ти летним несмышленышем я стала МАМОЙ. Мамой моего самого прекрасного на свете Дмитрия. самостоятельность, смекалка и упорство 80-го уровня у парня. люблю тебя! верю в тебя! будь добр и решителен, смел и здоров. а мы всегда будем рядом!"- трогательно написала Шадрина и разместила много снимков с сыном.Напомним, Ирина воспитывает четверых детей - 13-летнего Дмитрия, 12-летнюю Симоса, 9-летнюю Арину и 3-летнюю Веру.