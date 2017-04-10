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Известная ведущая, мама 4-ых детей Ирина Шадрина сбежала из России

Сегодня, 12:40
Многодетная мама и ведущая телеканала "Россия" Ирина Шадрина называет сама себя "сбежавшей из России триатлеткой".

Известная ведущая, мама 4-ых детей Ирина Шадрина сбежала из России
В Инстаграм Ирины чаще всего можно встретить фото на фоне моря, пляж, природу и мужа, которого она игриво называет "своим парнем, с которым хотела бы сбежать на свидание".

Ирина не появляется на телевидении и всё время уделяет семье.

Известная ведущая, мама 4-ых детей Ирина Шадрина сбежала из России


Известная ведущая, мама 4-ых детей Ирина Шадрина сбежала из России


Два дня назад её старший сын Дима отметил 13-летние. В этот день Ирина писала в блоге:

"13 лет назад 20-ти летним несмышленышем я стала МАМОЙ. Мамой моего самого прекрасного на свете Дмитрия. самостоятельность, смекалка и упорство 80-го уровня у парня. люблю тебя! верю в тебя! будь добр и решителен, смел и здоров. а мы всегда будем рядом!"

- трогательно написала Шадрина и разместила много снимков с сыном.

Известная ведущая, мама 4-ых детей Ирина Шадрина сбежала из России


Известная ведущая, мама 4-ых детей Ирина Шадрина сбежала из России


Напомним, Ирина воспитывает четверых детей - 13-летнего Дмитрия, 12-летнюю Симоса, 9-летнюю Арину и 3-летнюю Веру.

Известная ведущая, мама 4-ых детей Ирина Шадрина сбежала из России


Известная ведущая, мама 4-ых детей Ирина Шадрина сбежала из России

← Михаил Боярский и Лариса Луппиан разругались в присутствии журналистов

Ключевые слова: Ирина Шадрина

Количество просмотров: 2 665
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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Известная ведущая, мама 4-ых детей Ирина Шадрина сбежала из России Многодетная мама и ведущая телеканала "Россия" Ирина Шадрина называет сама себя "сбежавшей из России триатлеткой".
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