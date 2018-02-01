Кристина Асмус рассекретила младшую сестру, опубликовав селфи

"Это моя родная младшая сестра Карина. Мой самый близкий друг и пример во многом. Карина мастер спорта международного класса по спортивной гимнастке, трёхкратная чемпионка Европы, многократная чемпионка России и международных соревнований, 6 лет состояла в основном составе сборной страны и была моим дублером в фильме «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее.». Завершила карьеру в связи со сложнейшей травмой на самом пике. В данный момент она работает тренером в зале спортивной гимнастики в «Crocus» - лучшем фитнес-клубе России, где есть всё для подготовки детей к большому спорту и для общего развития как детей, так и взрослых. Карина один из лучших тренеров в стране для любителей с общим стажем больше 10 лет! Короче, если хотите сесть на шпагат или научиться сальтуху)), вам к моей сестре!! Карина просто топ уровень, вышак, бомба! Пишите ей в личку!!! @karina____asmus. Ну и предупреждая ваши вопросы о возрасте))) - Карине 27 лет".Помимо этого вчера Кристина прибыла в город, где познакомились её родители - Саратов."Мы прибыли в Саратов!! Город, в котором выросла моя мама, познакомились родители и место, где я часто бывала в детстве. В 19:00 играем «Гамлет» в театре драмы им. Слонова! Только не говорите потом, что не знали )))))) Уже 3 раз пишу))) Есть тут кто из Саратова? Увидимся вечером?"- поведала Асмус в блоге.Настоящий вояж по местам памяти.