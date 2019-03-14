Меган Маркл ушла в декрет

Разумеется, как это всегда бывает с королевскими родами, даже примерная дата появления на свет наследника держится в строжайшем секрете, равно как и его пол. Но простой подсчет месяцев с официального объявления о беременности герцогини Сассекской Меган Маркл и её собственные слова о том, что "всё вот-вот случится", подтолкнули поклонников королевской четы на мысль о том, что Меган впервые станет мамой примерно в начале мая.Напомним, что супруга другого британского принца Уильяма Кейт Миддлтон, являющаяся мамой троих детей, также уходила в декретный отпуск. Кроме того, её график мероприятий был сильно урезан на ранних сроках всех беременностей - Кейт страдала от сильного токсикоза.