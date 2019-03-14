Напомним, что супруга другого британского принца Уильяма Кейт Миддлтон, являющаяся мамой троих детей, также уходила в декретный отпуск. Кроме того, её график мероприятий был сильно урезан на ранних сроках всех беременностей - Кейт страдала от сильного токсикоза.
Меган Маркл ушла в декрет
14.03.19 / 21:42
Супруга принца Гарри Меган Маркл отложила в сторону расписание официальных встреч и мероприятий и начала готовиться к родам.
Разумеется, как это всегда бывает с королевскими родами, даже примерная дата появления на свет наследника держится в строжайшем секрете, равно как и его пол. Но простой подсчет месяцев с официального объявления о беременности герцогини Сассекской Меган Маркл и её собственные слова о том, что "всё вот-вот случится", подтолкнули поклонников королевской четы на мысль о том, что Меган впервые станет мамой примерно в начале мая.
Напомним, что супруга другого британского принца Уильяма Кейт Миддлтон, являющаяся мамой троих детей, также уходила в декретный отпуск. Кроме того, её график мероприятий был сильно урезан на ранних сроках всех беременностей - Кейт страдала от сильного токсикоза.
Напомним, что супруга другого британского принца Уильяма Кейт Миддлтон, являющаяся мамой троих детей, также уходила в декретный отпуск. Кроме того, её график мероприятий был сильно урезан на ранних сроках всех беременностей - Кейт страдала от сильного токсикоза.
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Ключевые слова: Меган Маркл
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Количество просмотров: 5 733
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, wtop.com, heart.co.uk, hellomagazine.com
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Автор фото: instagram, wtop.com, heart.co.uk, hellomagazine.com
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