Виктория Боня готовит дочку к жизни с влиятельным мужчиной

С тех пор, как в мире появились слухи о любви политиков к спортсменкам, занимающимся художественной гимнастикой, многие звездные мамы - Ксения Бородина, Оксана Самойлова, Виктория Боня и многие другие - отдали дочек именно в эти секции.Принято считать, что, становясь гимнастками, девочки не только умеют гнуться в разные стороны, но и могут быть гибче в плане жизненных ситуаций.Так же в секциях их учат быть послушными, интеллигентными, изящными и воспитанными леди. Более того уже сейчас Анджелина Смерфит принимает участие в крупных международных соревнованиях. На днях она заняла первое место на турнире, который прошёл в Тадже, в регионе Лигурия, Италия.Согласитесь, прекрасное дополнение к и без того идеальной биографии девочки.Интересно, а вы бы отдали ребёнка на занятия художественной гимнастикой?