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Виктория Боня готовит дочку к жизни с влиятельным мужчиной

Вчера, 12:51
Несмотря на то, что всего несколько дней назад дочка Бони отметила день рождения, 20 марта Анджелине исполнилось 7 лет, дальновидная мама Вика уж сейчас задумывается о будущем любимой дочери.

Виктория Боня готовит дочку к жизни с влиятельным мужчиной
С тех пор, как в мире появились слухи о любви политиков к спортсменкам, занимающимся художественной гимнастикой, многие звездные мамы - Ксения Бородина, Оксана Самойлова, Виктория Боня и многие другие - отдали дочек именно в эти секции.

Виктория Боня готовит дочку к жизни с влиятельным мужчиной


Принято считать, что, становясь гимнастками, девочки не только умеют гнуться в разные стороны, но и могут быть гибче в плане жизненных ситуаций.

Виктория Боня готовит дочку к жизни с влиятельным мужчиной


Так же в секциях их учат быть послушными, интеллигентными, изящными и воспитанными леди. Более того уже сейчас Анджелина Смерфит принимает участие в крупных международных соревнованиях. На днях она заняла первое место на турнире, который прошёл в Тадже, в регионе Лигурия, Италия.

Виктория Боня готовит дочку к жизни с влиятельным мужчиной


Согласитесь, прекрасное дополнение к и без того идеальной биографии девочки.

Виктория Боня готовит дочку к жизни с влиятельным мужчиной


Интересно, а вы бы отдали ребёнка на занятия художественной гимнастикой?

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Ключевые слова: Виктория Боня

Количество просмотров: 5 486
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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