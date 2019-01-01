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Алексей Ягудин станет многодетным отцом

Сегодня, 13:04
39-летний фигурист Алексей Ягудин абсолютно счастлив в браке с Татьяной Тотьмяниной.

Алексей Ягудин станет многодетным отцом
Напомним, несмотря на то, что старшей дочери Алексея и Татьяны Елизавете 20 ноября исполнится 10 лет, спортсмены официально зарегистрировали брак лишь в 2016 году.

А в 2015 году у пары родилась ещё одна дочка Мишель.

Алексей Ягудин станет многодетным отцом


Но Алексей не намерен останавливаться на этом. В новом интервью программы "Однажды" на канале НТВ Ягудин признался, что планирует воспитать и третью дочку.

Видимо, осталось добиться согласия супруги Татьяны.

Алексей Ягудин станет многодетным отцом


Отметим, что сейчас многократный чемпион Европы и мира по фигурному катанию Алексей Ягудин успешный шоумен и бизнесмен. Он ведёт в двух странах телепередачи, участвует в известных ледовых шоу, играет в антрепризных спектаклях, тренирует подрастающее поколение в собственной школе фигурного катания, спасает бездомных собак и амурских тигров, участвует в объединенной программе ООН по борьбе с эпидемией ВИЧ и СПИДом, покупает землю, строит дома. В ближайшем выпуске программы Алексей расскажет, почему легко расстался со своими чемпионскими коньками и вспомнит о своих наставниках.

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Ключевые слова: Алексей Ягудин

Количество просмотров: 2 522
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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