Алексей Ягудин станет многодетным отцом

Напомним, несмотря на то, что старшей дочери Алексея и Татьяны Елизавете 20 ноября исполнится 10 лет, спортсмены официально зарегистрировали брак лишь в 2016 году.А в 2015 году у пары родилась ещё одна дочка Мишель.Но Алексей не намерен останавливаться на этом. В новом интервью программы "Однажды" на канале НТВ Ягудин признался, что планирует воспитать и третью дочку.Видимо, осталось добиться согласия супруги Татьяны.Отметим, что сейчас многократный чемпион Европы и мира по фигурному катанию Алексей Ягудин успешный шоумен и бизнесмен. Он ведёт в двух странах телепередачи, участвует в известных ледовых шоу, играет в антрепризных спектаклях, тренирует подрастающее поколение в собственной школе фигурного катания, спасает бездомных собак и амурских тигров, участвует в объединенной программе ООН по борьбе с эпидемией ВИЧ и СПИДом, покупает землю, строит дома. В ближайшем выпуске программы Алексей расскажет, почему легко расстался со своими чемпионскими коньками и вспомнит о своих наставниках.