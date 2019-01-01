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Дмитрий Тарасов узнал о беременности Анастасии Костенко раньше неё

Сегодня, 09:46
Футболист Дмитрий Тарасов легко может пройти отбор в шоу "Битва экстрасенсов" и составить конкуренцию магам и ведьмам.

Дмитрий Тарасов узнал о беременности Анастасии Костенко раньше неё
Оказалось, что у Дмитрия есть способности видеть то, что недоступно другим. Об этом рассказала жена спортсмена Анастасия Костенко.

Дмитрий Тарасов узнал о беременности Анастасии Костенко раньше неё


Настя призналась, что Дмитрий первым почувствовал, что супруга ждёт второго ребёнка. На вопрос "Как муж отреагировал на вашу беременность", Анастасия ответила:

"Очень даже оперативно : ) Почувствовал раньше всех (меня, теста, УЗИ, ХГЧ)".

Дмитрий Тарасов узнал о беременности Анастасии Костенко раньше неё


Напомним, эта беременность для Анастасии Косенко вторая. 10 июля 2019 года первой дочке звёздной пары Милане Тарасовой исполнился 1 годик. Учитывая, что животик Костенко довольно внушительный, скорее всего она как минимум на пятом месяце беременности, а это означает, что зачать ребёнка Анастасии и Дмитрию удалось спустя примерно чуть более полугода после первых родов. Будущий малыш станет для Дмитрия Тарасова третьим ребенком.

Дмитрий Тарасов узнал о беременности Анастасии Костенко раньше неё


Дмитрий Тарасов узнал о беременности Анастасии Костенко раньше неё

← Настя Каменских и Потап расстаются, хоть и временно

Ключевые слова: Дмитрий Тарасов, Анастасия Костенко

Количество просмотров: 1 820
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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