Дмитрий Тарасов узнал о беременности Анастасии Костенко раньше неё

Настя призналась, что Дмитрий первым почувствовал, что супруга ждёт второго ребёнка. На вопрос "Как муж отреагировал на вашу беременность", Анастасия ответила:
"Очень даже оперативно : ) Почувствовал раньше всех (меня, теста, УЗИ, ХГЧ)".
Напомним, эта беременность для Анастасии Косенко вторая. 10 июля 2019 года первой дочке звёздной пары Милане Тарасовой исполнился 1 годик. Учитывая, что животик Костенко довольно внушительный, скорее всего она как минимум на пятом месяце беременности, а это означает, что зачать ребёнка Анастасии и Дмитрию удалось спустя примерно чуть более полугода после первых родов. Будущий малыш станет для Дмитрия Тарасова третьим ребенком.