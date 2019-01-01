Дмитрий Тарасов узнал о беременности Анастасии Костенко раньше неё

Оказалось, что у Дмитрия есть способности видеть то, что недоступно другим. Об этом рассказала жена спортсмена Анастасия Костенко.Настя призналась, что Дмитрий первым почувствовал, что супруга ждёт второго ребёнка. На вопрос "Как муж отреагировал на вашу беременность", Анастасия ответила:"Очень даже оперативно : ) Почувствовал раньше всех (меня, теста, УЗИ, ХГЧ)".Напомним, эта беременность для Анастасии Косенко вторая. 10 июля 2019 года первой дочке звёздной пары Милане Тарасовой исполнился 1 годик. Учитывая, что животик Костенко довольно внушительный, скорее всего она как минимум на пятом месяце беременности, а это означает, что зачать ребёнка Анастасии и Дмитрию удалось спустя примерно чуть более полугода после первых родов. Будущий малыш станет для Дмитрия Тарасова третьим ребенком.