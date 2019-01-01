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Саша Кабаева устроила фотосессию новорождённому сыну и отметила его день рождения

Сегодня, 16:04
Ещё в то время, когда модель и блогер Саша Кабаева только ждала появления на свет своего первенца, она уже договорилась с фотографом о первой фотосессии малыша.

Саша Кабаева устроила фотосессию новорождённому сыну и отметила его день рождения
Многие подписчицы Саши удивились такому решению, ведь обычно мамочки предпочитают прятать своих крошек от чужих глаз. Но Саша давно доказала, что не верит в такие глупости и не так давно поделилась первым снимком, который был сделан сразу после рождения сына.

Саша Кабаева устроила фотосессию новорождённому сыну и отметила его день рождения


А ещё Кабаева решила, что будет отмечать каждый месяц, день рождения малыша, пока ему не исполнится годик. Друзья поддержали идею Саши и устроили ей настоящий праздник! Особое внимание они уделили украшению дома, решив подарить фольгированные шары. Фотография, сделанная на празднике не заставила себя ждать. Согласитесь, дом, украшенный шарами, выглядит сразу празднично и эффектно.

Саша Кабаева устроила фотосессию новорождённому сыну и отметила его день рождения


"Спасибо что выбрал меня мамой Демид.
Наше первое маленькое событие.
Мы с папой тебя любим.
Не думала отмечать вовсе, но Мама и друзья сказали что месяц это первый праздник.
Спасибо всем, кто рядом.
Это очень необычно!",

- написала Саша под снимком с торжества.

Напомним, что и во время выписки Саши Кабаевой из роддома её верные подруги затеяли настоящую театральную поставку с цветами, любимыми игрушками Саши - пандами и, конечно же, воздушными шарами. Саша плакала от счастья, держа на руках крошку Демида. А, приехав домой, обрадовалась ещё больше.

Саша Кабаева устроила фотосессию новорождённому сыну и отметила его день рождения


После в блоге Саша писала, что невероятно благодарна всем за такую поддержку, добрые слова и щедрость. Оказывается, как немного надо, чтобы устроить человеку праздник.

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Ключевые слова: Саша Кабаева

Количество просмотров: 0
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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Саша Кабаева устроила фотосессию новорождённому сыну и отметила его день рождения Ещё в то время, когда модель и блогер Саша Кабаева только ждала появления на свет своего первенца, она уже договорилась с фотографом о первой фотосессии малыша.
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