В Москве прошла премьера мультфильма "Стражи Арктики": звёздные гости с детьми (фото)

Журналист Ella Original освещала премьеру фильма и пообщалась не только со звёздными гостями, но и с их детьми.Зрителей поприветствовали представители кинокомпании ВОЛЬГА, благотворительного фонда "Дом с Маяком", кинотеатра "Пионер".А также актеры дубляжа российской версии Виктор Добронравов, Алиса Ревва и Марк Бутман.Виктор ДобронравовАлиса РевваМарк Бутман с мамой, женой Игоря Бутмана ОксанойПремьеру посетили российские знаменитости с детьми: Андрей Звягинцев, Агата Муцениеце, Ольга Кабо, Светлана Журова, Анна Цуканова-Котт и Александр Котт, Елена Борщева, Аркадий Укупник, Дана Борисова и другие.актриса Агата Муцениеце с 6-летним сыном Тимофеем и 3-летней Миейпевец Аркадий Укупник с женой Натальей Укупник и 8-летней дочкой Софиейактриса Анна Цуканова-Котт с мужем Александром Котт и 11-летним сыном Михаиломрежиссёр Андрей Звягинцев с 10-летним сыном Петромактриса Елена Борщёва с 4-летней дочкой УмойДана Борисова пришла без дочки, объяснив, что Полина отказалась в последний моментСветлана Журова с 9-летним сыномактриса Ольга Кабо с 7-летним сыном ВикторомВиктор Добронравов с женой Александрой Торгушниковой и детьми - 8-летней Варварой и 3-летней ВасилисойЧасть сборов «Стражей Арктики» в кинотеатрах по всей России в первый день проката (14 ноября) будут пожертвованы в пользу «Дома с маяком»!Фильм переносит зрителей в ЗвероПолюс, где власть находится в лапах больших, сильных и зубастых. Ради собственного превосходства они готовы переделать под себя весь мир. Лишь маленькие, но очень храбрые встанут на защиту не только родного Северного полюса, но и целой планеты. Именно они — настоящие Стражи Арктики. В оригинальной версии свои голоса героям анимационного фильма подарили Хайди Клум, Джеймс Франко, Алек Болдуин, Джереми Реннер, Омар Си. Перед началом сеанса гости премьеры смогли принять участие в мастер-классе, насладиться фуршетом от кафе ПИОН и послушать лекцию от настоящего исследователя Арктики.