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В Москве прошла премьера мультфильма "Стражи Арктики": звёздные гости с детьми (фото)

Вчера, 20:39
10 ноября 2019 года в столичном кинотеатре "Пионер" совместно с кинокомпанией ВОЛЬГА и Благотворительным фондом "Дом с маяком" состоялась российская премьера анимационной ленты «Стражи Арктики».

В Москве прошла премьера мультфильма "Стражи Арктики": звёздные гости с детьми (фото)
Журналист Ella Original освещала премьеру фильма и пообщалась не только со звёздными гостями, но и с их детьми.

Зрителей поприветствовали представители кинокомпании ВОЛЬГА, благотворительного фонда "Дом с Маяком", кинотеатра "Пионер".

А также актеры дубляжа российской версии Виктор Добронравов, Алиса Ревва и Марк Бутман.

Виктор Добронравов

В Москве прошла премьера мультфильма "Стражи Арктики": звёздные гости с детьми (фото)


Алиса Ревва

В Москве прошла премьера мультфильма "Стражи Арктики": звёздные гости с детьми (фото)


Марк Бутман с мамой, женой Игоря Бутмана Оксаной

В Москве прошла премьера мультфильма "Стражи Арктики": звёздные гости с детьми (фото)


Премьеру посетили российские знаменитости с детьми: Андрей Звягинцев, Агата Муцениеце, Ольга Кабо, Светлана Журова, Анна Цуканова-Котт и Александр Котт, Елена Борщева, Аркадий Укупник, Дана Борисова и другие.

актриса Агата Муцениеце с 6-летним сыном Тимофеем и 3-летней Мией

В Москве прошла премьера мультфильма "Стражи Арктики": звёздные гости с детьми (фото)


певец Аркадий Укупник с женой Натальей Укупник и 8-летней дочкой Софией

В Москве прошла премьера мультфильма "Стражи Арктики": звёздные гости с детьми (фото)


актриса Анна Цуканова-Котт с мужем Александром Котт и 11-летним сыном Михаилом

В Москве прошла премьера мультфильма "Стражи Арктики": звёздные гости с детьми (фото)


режиссёр Андрей Звягинцев с 10-летним сыном Петром

В Москве прошла премьера мультфильма "Стражи Арктики": звёздные гости с детьми (фото)


актриса Елена Борщёва с 4-летней дочкой Умой

В Москве прошла премьера мультфильма "Стражи Арктики": звёздные гости с детьми (фото)


Дана Борисова пришла без дочки, объяснив, что Полина отказалась в последний момент

В Москве прошла премьера мультфильма "Стражи Арктики": звёздные гости с детьми (фото)


Светлана Журова с 9-летним сыном

В Москве прошла премьера мультфильма "Стражи Арктики": звёздные гости с детьми (фото)


актриса Ольга Кабо с 7-летним сыном Виктором

В Москве прошла премьера мультфильма "Стражи Арктики": звёздные гости с детьми (фото)


Виктор Добронравов с женой Александрой Торгушниковой и детьми - 8-летней Варварой и 3-летней Василисой

В Москве прошла премьера мультфильма "Стражи Арктики": звёздные гости с детьми (фото)


Часть сборов «Стражей Арктики» в кинотеатрах по всей России в первый день проката (14 ноября) будут пожертвованы в пользу «Дома с маяком»!

Фильм переносит зрителей в ЗвероПолюс, где власть находится в лапах больших, сильных и зубастых. Ради собственного превосходства они готовы переделать под себя весь мир. Лишь маленькие, но очень храбрые встанут на защиту не только родного Северного полюса, но и целой планеты. Именно они — настоящие Стражи Арктики. В оригинальной версии свои голоса героям анимационного фильма подарили Хайди Клум, Джеймс Франко, Алек Болдуин, Джереми Реннер, Омар Си. Перед началом сеанса гости премьеры смогли принять участие в мастер-классе, насладиться фуршетом от кафе ПИОН и послушать лекцию от настоящего исследователя Арктики.

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Ключевые слова: Виктор Добронравов, Алиса Ревва, Марк Бутман, Андрей Звягинцев, Агата Муцениеце, Ольга Кабо, Светлана Журова, Анна Цуканова-Котт, Александр Котт, Елена Борщева, Аркадий Укупник, Дана Борисова, Марианна Ибрагимова, Оксана Бутман, Василиса Добронравова

Количество просмотров: 1 911
Автор: Mysha

Автор фото: пресс-служба

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