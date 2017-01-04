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50-летняя Джанет Джексон впервые стала мамой

04.01.17 / 21:19
Певица Джанет Джексон доказала, что и в 50 лет не поздно думать о беременности.

50-летняя Джанет Джексон впервые стала мамой
Родная сестра легендарного поп-короля Майкла Джексона Джанет и катарский миллиардер Виссам аль-Мана тайно поженились в 2012 году, их роман начался двумя годами ранее. В интервью певица признавалась, что её возлюбленный - именно тот мужчина, которого она ждала.

50-летняя Джанет Джексон впервые стала мамой


50-летняя Джанет Джексон впервые стала мамой


Несмотря на 50-летний возраст, Джанет не испугалась беременности - хоть непростой период и сопровождался приступами токсикоза, звезда стойко всё выдержала и родила самостоятельно.

50-летняя Джанет Джексон впервые стала мамой


Вчера на свет появился первенец Джексон и её супруга - мальчика решено было назвать Иссой аль-Маном.

50-летняя Джанет Джексон впервые стала мамой

← Marta Mayer bmw

Ключевые слова: Джанет Джексон

Количество просмотров: 21 645
Автор: Katarina

Автор фото: gettyimages

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