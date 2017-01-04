50-летняя Джанет Джексон впервые стала мамой

Родная сестра легендарного поп-короля Майкла Джексона Джанет и катарский миллиардер Виссам аль-Мана тайно поженились в 2012 году, их роман начался двумя годами ранее. В интервью певица признавалась, что её возлюбленный - именно тот мужчина, которого она ждала.Несмотря на 50-летний возраст, Джанет не испугалась беременности - хоть непростой период и сопровождался приступами токсикоза, звезда стойко всё выдержала и родила самостоятельно.Вчера на свет появился первенец Джексон и её супруга - мальчика решено было назвать Иссой аль-Маном.