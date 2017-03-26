Дочь Татьяны Навки поразила своими спортивными трюками

Женщина активно делится снимками и видео, на которых можно увидеть малышку.На днях Навка опубликовала видео, на котором девочка, придя в батутный центр, сразу полезла на парапет и начала выполнять различные упражнения.«Главное – батут. Я в детстве тоже ходила на гимнастику с условием, что призом будет батут. Действительно, гены! Никогда не думала, что с 2-х лет можно уже заниматься различными видами спорта как фигурное катание, лыжи, плавание, гимнастика и тд. И я сегодня абсолютно согласна с умеренно-ранним, здравым развитием детей», – сообщила Татьяна подписчикам.Видео настолько трогательное, что фанаты сразу стали оставлять комментарии.