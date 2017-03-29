Светлана Зейналова рассказала о своей "особенной" дочке

Только недавно Светлана решилась рассказать о непростой судьбе своей любимой дочери.Оказалось, девочка страдает аутизмом и требует особого внимания к себе.По словам ведущей быть матерью "особенного" ребенка очень тяжело, многие относятся к таким детям определенным образом.«В какой-то момент надоело рассказывать всем, что у дочки просто сложный характер. Получается, ты стыдишься собственного ребенка, боишься признаться, что есть большая проблема, с которой нужно научиться жить. Я рассказала о нашем диагнозе в интервью сознательно, чтобы люди, с которыми Саша общается, начали ее принимать, чтобы ее стало принимать общество, чтобы государство, в свою очередь, осознало свою долю ответственности перед ней», – поделилась Зейналова.