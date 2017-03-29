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Светлана Зейналова рассказала о своей "особенной" дочке

Сегодня, 15:16
Популярная телеведущая Светлана Зейналова воспитывает дочь Сашу.

Светлана Зейналова рассказала о своей "особенной" дочке
Только недавно Светлана решилась рассказать о непростой судьбе своей любимой дочери.

Светлана Зейналова рассказала о своей "особенной" дочке


Оказалось, девочка страдает аутизмом и требует особого внимания к себе.

По словам ведущей быть матерью "особенного" ребенка очень тяжело, многие относятся к таким детям определенным образом.

Светлана Зейналова рассказала о своей "особенной" дочке


«В какой-то момент надоело рассказывать всем, что у дочки просто сложный характер. Получается, ты стыдишься собственного ребенка, боишься признаться, что есть большая проблема, с которой нужно научиться жить. Я рассказала о нашем диагнозе в интервью сознательно, чтобы люди, с которыми Саша общается, начали ее принимать, чтобы ее стало принимать общество, чтобы государство, в свою очередь, осознало свою долю ответственности перед ней», – поделилась Зейналова.

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Ключевые слова: Светлана Зейналова

Количество просмотров: 1 846
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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