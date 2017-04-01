Елена Кулецкая похвасталась шикарной фигурой

Поклонники пристально следят за микроблогом певицы и удивились, увидев насколько быстро Елена вернула свои прежние формы.Из-за того что модель сама кормит дочь молоком, грудь молодой мамы увеличилась.Елена решила похвастаться этим в своем "Инстаграм".«Пока я пытаюсь читать сказку на ночь, Ника изучает анатомию. На мне, естественно. Мы пробуем: отковырять зубы, посмотреть, где начинается язык, отодрать нос, показать, где у мамы глазки. С глазками отдельная история… Их мы находим и показываем (ковыряем) у всего: игрушек, книжек, карточек. Теперь вот и у мамы глазки надо показать и потыкать. И только мои собрались дергаться нервным тиком, как Ника посмотрела на меня серьезно, отвернулась и заснула. Надеюсь, анатомический экскурс не станет частью нашего сонного ритуала», - писала Кулецкая.