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Елена Кулецкая похвасталась шикарной фигурой

Сегодня, 15:06
Год назад в семье Елены Кулецкой и ее мужа родилась девочка Ника.

Елена Кулецкая похвасталась шикарной фигурой
Поклонники пристально следят за микроблогом певицы и удивились, увидев насколько быстро Елена вернула свои прежние формы.

Елена Кулецкая похвасталась шикарной фигурой


Из-за того что модель сама кормит дочь молоком, грудь молодой мамы увеличилась.

Елена решила похвастаться этим в своем "Инстаграм".

Елена Кулецкая похвасталась шикарной фигурой


«Пока я пытаюсь читать сказку на ночь, Ника изучает анатомию. На мне, естественно. Мы пробуем: отковырять зубы, посмотреть, где начинается язык, отодрать нос, показать, где у мамы глазки. С глазками отдельная история… Их мы находим и показываем (ковыряем) у всего: игрушек, книжек, карточек. Теперь вот и у мамы глазки надо показать и потыкать. И только мои собрались дергаться нервным тиком, как Ника посмотрела на меня серьезно, отвернулась и заснула. Надеюсь, анатомический экскурс не станет частью нашего сонного ритуала», - писала Кулецкая.

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Ключевые слова: Елена Кулецкая

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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Елена Кулецкая похвасталась шикарной фигурой Год назад в семье Елены Кулецкой и ее мужа родилась девочка Ника.
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