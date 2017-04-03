Юлия Салибекова готовится к переезду в новую квартиру

Супруги сообщили приятную новость: на днях они переедут в новое жилье.Ремонт в двухкомнатной квартире продолжался на протяжении трех месяцев, на сегодняшний день практически все работы завершены.Салибековы уже купили всю необходимую мебель и спешат поделиться роскошным ремонтом со своими подписчиками.«Хорошие новости, друзья! На следующей неделе переезжаем! Ура! Я уже жду не дождусь, пока наступит этот момент, очень хочу проснуться наконец-то в шикарной кровати от мастеров из солнечного Дагестана, а то 5 лет на диване спим», - подписала снимок будущей спальни Юлия.Считаю, что ремонт, и правда, сделан со вкусом, без лишних деталей.