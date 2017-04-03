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Юлия Салибекова готовится к переезду в новую квартиру

Сегодня, 10:29
Тигран и Юлия Салибековы считаются одной из самых крепких пар телепроекта "Дом-2".

Юлия Салибекова готовится к переезду в новую квартиру
Супруги сообщили приятную новость: на днях они переедут в новое жилье.

Юлия Салибекова готовится к переезду в новую квартиру


Ремонт в двухкомнатной квартире продолжался на протяжении трех месяцев, на сегодняшний день практически все работы завершены.

Юлия Салибекова готовится к переезду в новую квартиру


Салибековы уже купили всю необходимую мебель и спешат поделиться роскошным ремонтом со своими подписчиками.

Юлия Салибекова готовится к переезду в новую квартиру


«Хорошие новости, друзья! На следующей неделе переезжаем! Ура! Я уже жду не дождусь, пока наступит этот момент, очень хочу проснуться наконец-то в шикарной кровати от мастеров из солнечного Дагестана, а то 5 лет на диване спим», - подписала снимок будущей спальни Юлия.

Юлия Салибекова готовится к переезду в новую квартиру


Считаю, что ремонт, и правда, сделан со вкусом, без лишних деталей.

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Ключевые слова: Тигран Салибеков, Юлия Салибекова

Количество просмотров: 2 314
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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