Лера Кудрявцева показала очень неприличный снимок своего кота

А вот фото кота Фофы появляется с завидной регулярностью. У Фофы даже есть отдельный блог instagram.com/fofan_86.Но недавно домашний любимец пропал. Лера очень переживала, но не теряла надежды найти гулёну. В итоге это случилось вчера, чем Кудрявцева поспешила поделиться с подписчиками."НАШЛИ. возвращение блудного Фофы. Ребята !!! Нашли у соседей на территории, проследили по камерам охранники соседа!!! Причём их территорию мы обходили раз 100. Он сидел внутри железных балок, которые были навалены горой !!! Насыпали около корм, звали, он начал мяукать, но не выходил, а забился ещё больше. В итоге разобрали гору балок и я сидела и умоляла его выйти. В конечном итоге он тихо вышел на корм и муж в прыжке,как Ренат Дасаев накрыл Фофу. Урааааа. Худой, замученный, хромой - завтра к ветеринару. Спасибо вам мои подписчики за участие !!!! Большое спасибооооо. Выдохнула и расплакалась. Вот как бывает!!!"- написала ведущая на личной странице.Только фолловеры не поняли, почему из всех имеющихся надо было публиковать именно этот."Ещё бы в разрезе показали, а то нам как-то не видно""Фу, такой милый кот, но зачем нам видеть, как он яйки себе лижет""Чудится мне, что даже не яйки, а то, что ниже""За кота рада, что дома, но Леру не понимаю".Яйки, или не яйки (такое смешное слово) - мы рассматривать не стали, но снимок и правда не самый ми-ми-мишный.