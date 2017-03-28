Так Влад стал невольным "исполнителем" гнусных замыслов мошенников. Замечу, что ранее имя Алины Мамаевой в желтых СМИ не фигурировало, а тут повод появился.
Хакеры обнародовали интимные фото жены футболиста Павла Мамаева
Сегодня, 00:32
Позавчера хакеры выставили в сеть интимные фотографии жены футболиста Павла Мамаева - Аланы.
При этом злоумышленники воспользовались Инстаграмом певца Влада Соколовского.
Так Влад стал невольным "исполнителем" гнусных замыслов мошенников. Замечу, что ранее имя Алины Мамаевой в желтых СМИ не фигурировало, а тут повод появился.
Так Влад стал невольным "исполнителем" гнусных замыслов мошенников. Замечу, что ранее имя Алины Мамаевой в желтых СМИ не фигурировало, а тут повод появился.
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Ключевые слова: Алана Мамаева
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Количество просмотров: 15 353
Автор: MyshaПерейти в галерею
Автор фото: instagram.com
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Автор фото: instagram.com
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