Хакеры обнародовали интимные фото жены футболиста Павла Мамаева

При этом злоумышленники воспользовались Инстаграмом певца Влада Соколовского.Так Влад стал невольным "исполнителем" гнусных замыслов мошенников. Замечу, что ранее имя Алины Мамаевой в желтых СМИ не фигурировало, а тут повод появился.