Ирина Шейк впервые стала мамой

По сведениям СМИ, радостное событие случилось 2 недели назад, но пара смогла это скрыть.Также тайной является пол малыша, об этом пока никому не удалось узнать.Сейчас молодые родители принимают поздравления с рождением ребенка.«Не думаю, что есть идеальное время для того, чтобы родить детей. По-моему, сначала нужно встретить идеального для вас человека. Моя сестра родила в 22 года, для нее это был идеальный возраст. Мне скоро будет 31, так что, возможно, это идеальный возраст для меня. Сейчас я счастлива. Мне очень повезло, у меня есть все, что я хочу», — рассказывала Шейк.Поздравляем пару с рождением малыша.