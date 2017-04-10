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Ирина Шейк впервые стала мамой

Сегодня, 15:50
Сегодня появилась новость о пополнении в семье Ирины Шейк и Брэдли Купера.

Ирина Шейк впервые стала мамой
По сведениям СМИ, радостное событие случилось 2 недели назад, но пара смогла это скрыть.

Ирина Шейк впервые стала мамой


Также тайной является пол малыша, об этом пока никому не удалось узнать.

Сейчас молодые родители принимают поздравления с рождением ребенка.

Ирина Шейк впервые стала мамой


«Не думаю, что есть идеальное время для того, чтобы родить детей. По-моему, сначала нужно встретить идеального для вас человека. Моя сестра родила в 22 года, для нее это был идеальный возраст. Мне скоро будет 31, так что, возможно, это идеальный возраст для меня. Сейчас я счастлива. Мне очень повезло, у меня есть все, что я хочу», — рассказывала Шейк.

Поздравляем пару с рождением малыша.

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Ключевые слова: Ирина Шейк, Брэдли Купер

Количество просмотров: 208
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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Ирина Шейк впервые стала мамой Сегодня появилась новость о пополнении в семье Ирины Шейк и Брэдли Купера.
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