В сети появились доказательства беременности Риты Дакота

Вот только Рита, регулярно публикую фото своего идеально плоского живота, поводов поговорить о беременности не давала.Но, как утверждает Life, это событие все же случилось и девушка находится на раннем сроке беременности.Примечательно, что после того, как новость попала в сеть, Рита опубликовала длинный пост с размышлениями о том, могла ли она представить, что «юный гитарист», когда-то сможет стать заботливым отцом для их общих детей.- Отметая вариант юного гитариста, Вы, возможно, никогда не узнали бы, каким мудрым и заботливым отцом он бы однажды стал для ваших общих детей. Я помню, когда мы с Владом только 'выбирали' друг друга, мы были совсем не такими как сейчас. Я была полненьким панком с тусклым русым каре и в рваных кедах, Влад был юным поп-музыкантом с временным кризисом в творчестве, нам двоим нечего было друг другу 'предложить', кроме той самой настоящей и всепоглощающей ЛЮБВИ вопреки, - написала Рита.Конечно, прямого подтверждения того, что Влад скоро станет отцом она не дала, но все же намекнула, что именно так все и обстоит.