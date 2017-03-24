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В сети появились доказательства беременности Риты Дакота

Сегодня, 01:26
С тех пор, как Влад Соколовский и Рита Дакота стали мужем и женой, их поклонники с нетерпением ожидают пополнения в их семействе.

В сети появились доказательства беременности Риты Дакота
Вот только Рита, регулярно публикую фото своего идеально плоского живота, поводов поговорить о беременности не давала.

Но, как утверждает Life, это событие все же случилось и девушка находится на раннем сроке беременности.

В сети появились доказательства беременности Риты Дакота


Примечательно, что после того, как новость попала в сеть, Рита опубликовала длинный пост с размышлениями о том, могла ли она представить, что «юный гитарист», когда-то сможет стать заботливым отцом для их общих детей.

- Отметая вариант юного гитариста, Вы, возможно, никогда не узнали бы, каким мудрым и заботливым отцом он бы однажды стал для ваших общих детей. Я помню, когда мы с Владом только 'выбирали' друг друга, мы были совсем не такими как сейчас. Я была полненьким панком с тусклым русым каре и в рваных кедах, Влад был юным поп-музыкантом с временным кризисом в творчестве, нам двоим нечего было друг другу 'предложить', кроме той самой настоящей и всепоглощающей ЛЮБВИ вопреки, - написала Рита.

В сети появились доказательства беременности Риты Дакота


Конечно, прямого подтверждения того, что Влад скоро станет отцом она не дала, но все же намекнула, что именно так все и обстоит.

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Ключевые слова: Рита Дакота

Количество просмотров: 3 185
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com

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