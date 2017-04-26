Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Лолита Милявская ответила на слухи о диагнозе дочки

Сегодня, 18:25
В прошлые выходные всех шокировала новость о том, что Лолите Милявской запрещено въезжать на Украину на протяжении трех лет.

Лолита Милявская ответила на слухи о диагнозе дочки
В итоге певица не смогла увидеться со своей мамой и дочкой, которая очень ждала приезда мамы.

Эта ситуация вызвала широкий резонанс. В результате в Интернете появилась информация о том, что дочка певицы Ева больна аутизмом.

Лолита поспешила опровергнуть данную информацию, возмутившись таким домыслам.

Лолита Милявская ответила на слухи о диагнозе дочки


«Моей дочери жить, и она еще не начинала это по-взрослому... Она не «гламурит», потому что ей это неинтересно. Она настоящий очкарик – книжки и комп, история театра и цирка. Вот основные предпочтения. У нее нет надобности выходить в социум посредством соцсетей, и я не очень хочу… У меня обычный ребенок, не Эйнштейн. У нее одна проблема – не тянет в социум, она взрослее внутри, и в ней уже заложено прощение и сопереживание. Вот эти качества свыше, это не передашь по генетике», – сообщила звезда.

← Евгений Смирнов решил помочь особенны... Анджелина Джоли планирует прибавлени... →

Ключевые слова: Лолита Милявская

Количество просмотров: 0
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Лолита Милявская смогла направить Украинский скандал себе на пользу
Лолита Милявская шокировала своей фотографией на Юбилее "Тодес"
Лолита Милявская испытывает трудности с пением после пластической операции
Лолита Милявская честно рассказала поклонникам о своих пластических операциях
Самое популярное за неделю
Комментарии




Ким Кардашьян превзошла саму себя в откровенности наряда Светская львица Ким Кардашьян появилась на публике в совершенно невообразимом образе.
Анджелина Джоли планирует прибавление в семье Некоторое время назад западные СМИ сообщили о том, что популярная актриса Анджелина Джоли начинает процедуру усыновления.
Лолита Милявская ответила на слухи о диагнозе дочки В прошлые выходные всех шокировала новость о том, что Лолите Милявской запрещено въезжать на Украину на протяжении трех лет.
Евгений Смирнов решил помочь особенным детям Популярный танцор Евгений Смирнов, прославившийся благодаря участию в проектах "Танцы" и "Минута славы", решил уделить внимание особенным детям.
Светская львица Ида Кехман стала мамой Вчера появилась новость о прибавлении в семье светской львицы Иды Кехман и ее супруга, бизнесмена Владимира Кехмана.
У Елены Степуниной обнаружили рак Экс-участница телепроекта "Дом-2" Елена Степунина переживает не самые простые времена.
В дом каскадера Александра Иншакова пришли с обыском Сотрудники правоохранительных органов обыскали загородный коттедж каскадера Александра Иншакова.
Виктория Боня оголилась на пляже Некоторое время назад популярная телеведущая Виктория Боня поразила всех провокационными фотографиями.
Вадим Казаченко поведал, почему его брак распался В течение нескольких дней ситуация певца Вадима Казаченко бурно обсуждается в Сети.
Анастасия Волочкова помогает семье из Средней Азии Анастасия Волочкова не смогла остаться равнодушной к чужой беде и решила оказать помощь незнакомым людям.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.