Лолита Милявская ответила на слухи о диагнозе дочки

В итоге певица не смогла увидеться со своей мамой и дочкой, которая очень ждала приезда мамы.Эта ситуация вызвала широкий резонанс. В результате в Интернете появилась информация о том, что дочка певицы Ева больна аутизмом.Лолита поспешила опровергнуть данную информацию, возмутившись таким домыслам.«Моей дочери жить, и она еще не начинала это по-взрослому... Она не «гламурит», потому что ей это неинтересно. Она настоящий очкарик – книжки и комп, история театра и цирка. Вот основные предпочтения. У нее нет надобности выходить в социум посредством соцсетей, и я не очень хочу… У меня обычный ребенок, не Эйнштейн. У нее одна проблема – не тянет в социум, она взрослее внутри, и в ней уже заложено прощение и сопереживание. Вот эти качества свыше, это не передашь по генетике», – сообщила звезда.