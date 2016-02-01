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Кошка Анжелики Варум впечатлила фолловеров

Вчера, 23:29
Певица Анжелика Варум поделилась фотографией своей кошки, которая больше похожа на пришельца из космоса.

Кошка Анжелики Варум впечатлила фолловеров
"Сегодня вернулась из тура. Нюха меня оккупировала. Ходит за мной по пятам, не упускает из виду ни на секунду. Как только сажусь, забирается на колени и смотрит с немым укором. Подозревает, что я опять куда-нибудь исчезну на пару недель. Всё-таки она настоящий котопёс"

- подписала снимок певица.

Кошка Анжелики Варум впечатлила фолловеров


Стоит отметить, что Нюха частая "гостья" в Инстаграм Анжелики, это и не удивительно, очень интересная кошка с огромными глазИЩАМИ. Классная.

Кошка Анжелики Варум впечатлила фолловеров


Кошка Анжелики Варум впечатлила фолловеров


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Ключевые слова: Анжелика Варум

Количество просмотров: 4 134
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com

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