Кошка Анжелики Варум впечатлила фолловеров

"Сегодня вернулась из тура. Нюха меня оккупировала. Ходит за мной по пятам, не упускает из виду ни на секунду. Как только сажусь, забирается на колени и смотрит с немым укором. Подозревает, что я опять куда-нибудь исчезну на пару недель. Всё-таки она настоящий котопёс"- подписала снимок певица.Стоит отметить, что Нюха частая "гостья" в Инстаграм Анжелики, это и не удивительно, очень интересная кошка с огромными глазИЩАМИ. Классная.А у вас есть домашние животные?