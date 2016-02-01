Кошка Анжелики Варум впечатлила фолловеров

"Сегодня вернулась из тура. Нюха меня оккупировала. Ходит за мной по пятам, не упускает из виду ни на секунду. Как только сажусь, забирается на колени и смотрит с немым укором. Подозревает, что я опять куда-нибудь исчезну на пару недель. Всё-таки она настоящий котопёс"
- подписала снимок певица.
Стоит отметить, что Нюха частая "гостья" в Инстаграм Анжелики, это и не удивительно, очень интересная кошка с огромными глазИЩАМИ. Классная.
А у вас есть домашние животные?
Ключевые слова: Анжелика Варум
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Автор: Mysha
Автор фото: instagram.com
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