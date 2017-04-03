Актриса Галина Боб родила второго малыша и показала видео из палаты
Вчера, 23:37
Актриса Галина Боб стала мамой и сразу же оповестила об этом фолловеров, опубликовав не только фото, но и видео из родильной палаты.
"Друзья, я родила" - радостно сообщила Галина. Малыш появился на свет 25 апреля 2017 года.
Стоит отметить, что Галина сообщила о том, что едет рожать, показав видео из салона машины:
Напомним, что это второй ребенок Галины. В данный момент актриса и её супруг Сергей Корягин, находящиеся в браке чуть более двух лет, воспитывают маленького сына Льва. Поздравляем семью и желаем счастья и здоровья!
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