Анна Седокова беспокоится, что поклонники ее забудут

У певицы уже подрастают две замечательные дочки.На сегодняшний день теперь уже многодетная мама наслаждается радостями материнства.Пока Седокова не имеет возможности вернуться в свой прежний график, поэтому очень переживает, что зрители устанут ее ждать и забудут.«Так страшно возвращаться. И вроде пауза была не такой уж и длинной, но в голове крутятся мысли «а что если меня уже забыли», «никто не пойдет на мой концерт больше». Каждый день в «Инста» я наблюдаю успехи других артисток, понимаю, что ежедневно у них происходят важные встречи, концерты, переговоры. А я сейчас мама. Мои переговоры важные двое из трех уже заснули, только Мо без меня не ложится. Ждет. Я не знаю, почему пишу это. Может, минута слабости. Знаю, что не должна показывать вид и демонстрировать уверенность с жизнерадостностью. Но как-то оголился нерв. Мне и правда страшно. Вдруг вы меня больше не ждете», - поделилась звезда.