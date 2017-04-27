Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Анна Седокова беспокоится, что поклонники ее забудут

Сегодня, 10:17
9 апреля популярная певица Анна Седокова родила третьего ребенка.

Анна Седокова беспокоится, что поклонники ее забудут
У певицы уже подрастают две замечательные дочки.

Анна Седокова беспокоится, что поклонники ее забудут


На сегодняшний день теперь уже многодетная мама наслаждается радостями материнства.

Пока Седокова не имеет возможности вернуться в свой прежний график, поэтому очень переживает, что зрители устанут ее ждать и забудут.

Анна Седокова беспокоится, что поклонники ее забудут


«Так страшно возвращаться. И вроде пауза была не такой уж и длинной, но в голове крутятся мысли «а что если меня уже забыли», «никто не пойдет на мой концерт больше». Каждый день в «Инста» я наблюдаю успехи других артисток, понимаю, что ежедневно у них происходят важные встречи, концерты, переговоры. А я сейчас мама. Мои переговоры важные двое из трех уже заснули, только Мо без меня не ложится. Ждет. Я не знаю, почему пишу это. Может, минута слабости. Знаю, что не должна показывать вид и демонстрировать уверенность с жизнерадостностью. Но как-то оголился нерв. Мне и правда страшно. Вдруг вы меня больше не ждете», - поделилась звезда.

← Мама Даны Борисовой нашла виновных в н... Айза Анохина радует мужа откровенными... →

Ключевые слова: Анна Седокова

Количество просмотров: 0
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Накануне родов Анна Седокова показала "беременные" фото в бикини
Анна Седокова решила растить третьего ребенка без официального папы
Анна Седокова воспользовалась советом своей дочери
Анна Седокова носит корректирующее бельё?
Самое популярное за неделю
Комментарии




Айза Анохина радует мужа откровенными нарядами Некоторое время назад Айза Анохина поведала своим фолловерам, что в ее отношениях с мужем не осталось романтики.
Анна Седокова беспокоится, что поклонники ее забудут 9 апреля популярная певица Анна Седокова родила третьего ребенка.
Мама Даны Борисовой нашла виновных в наркомании дочери 26 апреля 2017 года в студии программы "Пусть говорят" появилась мама телеведущей Даны Борисовой.
Актриса Галина Боб родила второго малыша и показала видео из палаты Актриса Галина Боб стала мамой и сразу же оповестила об этом фолловеров, опубликовав не только фото, но и видео из родильной палаты.
Кошка Анжелики Варум впечатлила фолловеров Певица Анжелика Варум поделилась фотографией своей кошки, которая больше похожа на пришельца из космоса.
Альбина Джанабаева показала романтичное фото с Валерием Меладзе Всем известно, что экс-участница трио ВИА Гра, а ныне сольная певица Альбина Джанабаева родила двоих детей от Валерия Меладзе.
На отдыхе в Греции Антон Гусев сделал Виктории Романец предложение Пару часов назад Виктория Романец опубликовала фотографию и доказательство того, что Антон Гусев сделал ей официальное предложение руки и сердца.
Ксения Бородина, наконец, показала лицо младшей дочки Теоны Ведущая Дом-2 Ксения Бородина очень тщательно следила за тем, чтобы фотографии её второй дочки Теоны не "просочились" в сеть.
Покинув Дом-2, Саша Гозиас стала певицей и уже записала первый трек После ухода из Дом-2 Саша Гозиас решила попробовать стать певицей.
Ольга Бузова опозорилась, станцевав без нижнего белья В сеть попало пикантное видео, на котором Ольга Бузова без белья вытанцовывает под известный хит.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.